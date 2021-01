Spelarnas val: här är årets elva i allsvenskan

Årligen får spelarna i allsvenskan på herrsidan rösta fram årets spelare och årets elva i serien, via Spelarföreningen. Nu har spelarfacket presenterat vad röstningen landade i.

Malmö FF:s mittfältsstjärna Anders Christiansen var bäst i allsvenskan under 2020, enligt spelarna. Och mästarlaget MFF har totalt fyra spelare i årets elva.

Spelarföreningen skriver följande på sin hemsida:

"Röstningen till årets elva görs genom att spelarna röstar på tre backar, fyra mittfältare och tre forwards (3-4-3) oaktat kant/central tillhörighet och balans i laget framställs sedan en elva".

Målvakt

Oscar Jansson, Örebro SK

Backar

Eric Larsson, Malmö FF

Anel Ahmedhodzic, Malmö FF

Rasmus Lauritsen, IFK Norrköping

Mittfälltare

Simon Olsson, IF Elfsborg

Jesper Karlsson, IF Elfsborg

Anders Christiansen, Malmö FF

Fredrik Ulvestad, Djurgårdens IF

Forwards

Ola Toivonen, Malmö FF

Astrit Selmani, Varbergs Bois

Christoffer Nyman, IFK Norrköping