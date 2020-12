Spelmissbruk vanligt bland elitspelare – åtalade spelaren: ”Har förstört mitt liv”

I förra veckan åtalades en tidigare allsvensk spelare misstänkt för tagande av muta samt spelfuskbrott. Spelaren misstänks för att ha utfört en prestation under matchen mellan Kalmar och Elfsborg 2019 som det gick att satsa pengar på. I polisens förundersökning framkommer att det totalt lades 45 spel på ett stort antal olika konton registrerade på två män eller närstående till de två männen. Vinsten på spelet var enligt polisen över 200 000 kronor.

I utbyte menar åklagaren att spelaren fått ett lån på flera hundra tusen kronor. Spelaren erkänner att han fått lånet, men nekar bestämt till brottsrubriceringarna.

ANNONS

I polisförhör berättar spelaren om hur han under många år haft omfattande problem med att kontrollera sitt bettande. Lånet tog han för att betala av en skuld. Trots att han under lång tid haft en väldigt bra lön uppger han att han inte har något sparande alls. I princip allt han tjänat har han spelat bort.

- Ja, det har jag gjort, helt ärligt, säger spelaren.

- Det är inget att vara stolt över, men det är sanningen.

Spelaren säger också att det fått enorma konsekvenser, inte bara rent ekonomiskt.

- Jag vet att det har förstört mitt liv, säger han.

Spelaren säger att problemen med att kunna hantera sitt spelande pågått under väldigt lång tid och att han dolt det för sin omgivning.

- Det är enkelt att förneka att man spelar… Du vet det… det syns inte … du kan inte säga att det syns på mig att jag spelar. Det är jätteenkelt att dölja.

I polisförhör berättar spelaren att han tidigare blockerat sig från att nyttja spelkonton på nätet (Spelinspektionen har en sajt som heter spelpaus där man kan blockera sig själv) men att han trots det efteråt fortsatt spela, då via en kompis. Han uppger att spelreklam i olika former och på olika plattformar fått honom att trilla dit.

ANNONS

- Fan, herregud, jag går in på Facebook, så ser jag reklam på spel… går jag in på min Twitter så ser jag reklam på spel… Går jag in på Aftonbladet så ser jag reklam på spel, säger han.

- Ta bort alla jävla sidor som finns i hela Sverige… Ta bort allt…

Den nu åtalade spelaren är långt ifrån ensam om att ha liknande problem. Tidigare har Nordin Gerzic öppet berättat om hur han spelat bort miljonbelopp. Detsamma gäller Babis Stefanidis och Tobias Eriksson.

Just nu gör Svensk Elitfotboll tillsammans med Karolinska Institutet en studie om fotbollsspelares psykiska hälsa. Spelmissbruk och matchfixning är två punkter som berörs. Sedan tidigare finns också två nyligen genomförda studier på ämnet elitidrott och spel om pengar, de gjordes 2017 och 2019. Studien från 2017 var en kvantitativ undersökning som visade på att det var stor skillnad på herrar och damer inom elitidrotten – och att manliga elitidrottare i betydligt högre grad än den manliga befolkningen i övrigt spelar om pengar. Studien indikerade också att problemspelandet för elitidrottare var större än för gemene man.

ANNONS

Två år senare följdes upp med en intervjustudie med totalt 30 respondenter (varav sju fotbollsspelare). I resultatet från 2019 går bland annat att läsa att det under intervjuer framkommit att framför allt tre faktorer tycks spela roll för de som spelar om pengar; det ger en kick av spänning, lönerna är höga vilket gör att det finns mycket att spela för – och att det finns mycket fritid.

I rapportens resultat går bland annat att läsa:

”Några respondenter nämner historier som de känner till om idrottare som hamnat i händerna på kriminella gäng, och andra pratar om härvan av sms-lån som problemspelarna hamnat med. Och här, i de sistnämnda beskrivningarna, blir det tydligt att respondenterna ser det som ett allvarligt spelproblem.

Alla av respondenterna tycks vara övertygande om att allvarliga spelproblem finns, men många ser svårigheten med att upptäcka spelproblem. Personer med spelproblem försöker mörka sitt problem, säger några respondenter, och de mår dåligt. Det är tydligt på beskrivningarna att när de som har spelproblem upptäcks eller träder fram så mår de inte bra alls.”

ANNONS

Maria Vinberg är doktorand vid Centrum för psykiatriforskning och var med och genomförde studierna.

- Spel om pengar inom just fotboll och elitfotboll skulle jag beskriva som att det är en fullt normal sysselsättning. Och med ”normal” betyder att man pratar mycket och spelar mycket om pengar i den här miljön – och att man går lite långt på så sätt att det i andra miljöer skulle uppfattas som lite mycket och överdrivet engagemang, säger hon till Fotbollskanalen.

Hon fortsätter:

- I just den här miljön är problemet också att det dels finns de med väldigt mycket pengar, och så finns det de som inte har fullt lika mycket pengar. Det har vi också märkt, att det är en situation som skapar bekymmer. Fokuseringen kring att vinna pengar även om du har mycket pengar är ganska stor. Den har vi definitivt upptäckt finns, förvånande nog.

Maria Vinberg menar att för de enskilda spelarna och personer i dess närhet så skapar spelmissbruksproblematik djupare sår än vad många inser.

- Jag tror att lidandet för de som hamnar i den här situationen är större än vad folk förstår. Man glömmer lätt att till skillnad från exempelvis alkohol så har du kvar konsekvenserna i väldigt hög utsträckning efteråt och framför allt för de som inte tjänat så mycket pengar. Vissa bränner faktiskt allt – allt, säger hon.

ANNONS

Det som spelaren berättar i polisförhör, att han känt sig påverkad av spelreklam, känner Vinberg väl igen från de intervjuer som gjordes i framtagandet av studien.

- Två saker: Det ena är att forskning i sig visar att spelreklamen i sig inte kan påstås skapa ett spelproblem, men så fort du har börjat få ett problematiskt spelande – då är det enorm trigger. Det sa också killarna när man gjorde intervjuer. Jag har ju mest pratat med de som spelat ganska mycket men som påstår själva att det inte har ett spelproblem – men alla säger att det är för mycket, att det är en stressande sak. Det är en av de sakerna som hela tiden kommit upp.

För den med ett spelmissbruk finns i dag olika former av hjälpinsatser i samhället i stort. Samtidigt menar Maria Vinberg menar att det behövs göras ännu fler åtgärder på mer övergripande nivå inom fotbollen än vad som redan gjort/görs.

- Problemet ligger i att för att en djupt rotad kulturell yttring som det här ska förändras så måste vi ha ett systematiskt arbete och det måste komma från förbundet.

ANNONS

Fotbollskanalen har varit i kontakt med spelarens advokat som hälsar att varken han eller hans klient vill uttala sig.