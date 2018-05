Sportchefen tydlig - AIK inte intresserat av Gall: "Nej"

De senaste dagarna har det cirkulerat många uppgifter om Gif Sundsvalls mittfältare Romain Gall. Nyligen kunde C More/Fotbollskanalen berätta att holländska Heerenveen spanat in amerikanen och enligt Expressen har både Hammarby och FC Köpenhamn ögonen på 23-åringen, som gjort fem mål i årets allsvenska.

Aftonbladet har också uppgett att AIK är intresserat av Gall.

- Nej, det är vi inte, säger sportchefen Björn Wesström till Fotbollskanalen.

Vidare berättar dock Wesström att AIK:s trupp kan bli något större under sommarfönstret. Laget ska under sommaren in i ett Europa League-kval.

- Truppen kan bli någon spelare större än vad den är i dag. Det är också utifrån erfarenheten att vi uppenbarligen kan drabbas av saker (Nils-Eric Johansson har tvingats sluta, medan Jesper Nyholm och Robert Lundström är långtidsskadade) som är väldigt påverkande för vår verksamhet och i slutändan vårt resultat. Det är inte färre matcher under sommaren än vad vi spelat under våren, säger sportchefen.

Den 30 juni går AIK:s låneavtal med Grasshopper gällande Nabil Bahoui ut.

- Det vet vi vet är att han har ett låneavtal som går ut, och att Grasshopper indikerat intresse om att han ska återvända utifrån den uppgörelse som vi kom fram till från början. Det är det vi förhåller oss till i nuläget. Sen pågår en dialog hela tiden. Jag vet att Nabil är väldigt positiv till oss, men han har ju också respekt för gällande avtal. Vi får se var vi landar, säger Björn Wesström.

Nyligen sparkade Grasshopper den tränaren som inte satsade på Bahoui.

- Det är klart att det förändrar deras förutsättningar. Det finns ju en logik i att en ny tränare vill bilda sig en uppfattning om samtliga spelare som han har tillgång till i truppen. Det förstår nog alla.

Planerar du för att ha honom här i höst?

- Det finns en mängd scenarion att planera utifrån, så klart. Men det viktigaste för mig är att förhålla mig till det vi vet. I grund och botten är ju scenariot att han inte är kvar eftersom vi inte har ett avtal med honom. Det är det vi vet och det vi kan förhålla oss till. Sen kan den saken förändras.

Expressen har tidigare skrivit att den köpoption som AIK har i avtalet med Grasshopper ligger på fem miljoner kronor. Den summan måste alltså de svartgula betala till den schweiziska klubben för att få loss 27-åringen i sommar, om de inte lyckas förhandla ner den.

Björn Wesström vill så klart inte kommentera vad optionen ligger på i kronor, men säger:

- För oss handlar det om mycket pengar, så är det.

När AIK spelade 1-1 mot Östersund i dagarna satt Grasshoppers sportchef Mathias Walther på läktaren och efter matchen träffade han Bahoui för ett möte. Inför den träffen sa Bahoui att han trodde att Walther ville försöka övertala honom att komma tillbaka till Schweiz. Nu säger Bahoui:

- Det var som väntat, exakt det jag trodde hände (på mötet). Det är där vi är. Alla vet var vi har alla.