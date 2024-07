Ståhl kastades in i hetluften direkt: "Det man är här för"

Djurgårdens IF

IF Elfsborg

På onsdagsmorgonen meddelade Djurgårdens IF att de värvat Adam Ståhl från Mjällby AIF. Och det blev inte mycket tid för 29-åringen att smälta flytten - för redan under torsdagen kastades försvararen in i hetluften.

- Jag är jätteglad. Du ser på mitt ansikte att jag står här med ett leende. Det har varit ett par hektiska dagar men skönt att få komma in och göra det man är här för, säger Ståhl och fortsätter:

- Det har varit mycket fram och tillbaka, nya intryck, mycket känslor. Men att få gå ut på planen och få vara med sina lagkamrater… Då kan man släppa alla känslor. Jag är lite äldre, 29 år, och det är inte min första flytt. Man anpassar sig.

Annons

Han säger att flytten varit på gång runt en månad och att han alltid haft som mål att spela i en allsvensk toppklubb - och särskilt i Djurgården.

- Jag fick höra för en månad sedan av min agent att det kanske fanns en öppning i Djurgården. Det var lite snack fram och tillbaka men de sista dagarna la Bosse in en sista växel, och då går det fort. Jag har alltid velat spela för en allsvensk toppklubb och framför allt Djurgården, alltid gillat dem, säger han med ett leende

På söndag spelar Djurgården mot Elfsborg. Då är Adam Ståhl redo att kliva in från start.

- Absolut. Jag hade varit redo i dag, är alltid redo, säger vänsterbacken som mötte Elfsborg förra helgen i Mjällby.

Är det till din fördel?

- Det kan det vara. Elfsborg har gått starkt senaste tiden och varit luriga. De gör det enkelt för sig och spelar rakt och är sjukt effektiva. Gäller att vi är på tårna då, säger han.

Annons

Spelare som tidigare har gjort flytten från Mjällby AIF är bland andra Jacob Bergström och Carlos Moros Gracia. För duon gick det inte särskilt bra i Stockholms-klubben - men det är inte något som Ståhl går och tänker på.

- Vi är alla olika. Jag vet inte vad det var för aspekter som inte funkade för dem. Jag kommer göra allt för att gå in här och bevisa mig och tänker inte så mycket på det, säger han.

Djurgården vann matchen mot Progrés Niederkorn med 3-0.