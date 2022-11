Stahres framtid är osäker: "Saker måste hända i Blåvitt"

Andréas Sundberg

Enligt uppgifter till både Fotbollskanalen och till Expressen sonderar IFK Göteborg terrängen vad gäller ny tränare och Mikael Stahres framtid är osäker. Rätt eller fel av Blåvitt att överväga ett skifte?

Saker måste hända i IFK Göteborg, men jag tror inte att det är så enkelt som att det är tränaren som är felet. Med tanke på hur det har gått för laget de senaste åren så landar jag först i spelarmaterialet. Truppen är inte tillräckligt bra för att blanda sig in i en toppstrid. Just nu är man 21 poäng efter Häcken. Så när man har ett spelarmaterial som inte är så bra så går det ju inte bara att anställa en ny tränare som ska köra tiki taka. Under de senaste åren har ju Blåvitt försökt med flera olika tränare, men ändå inte fått något lyft. Ett annat problem för klubben är bråket med Tobias Sana, att Kevin Yakob har försvunnit och att Hosam Aiesh inte verkar vilja vara kvar. Den biten plus senaste årens svaga resultat, samtidigt som Häcken är bäst i Sverige, kan vara nackdelar när det kommer till att vara den mest attraktiva klubben i orten. Har faktiskt svårt att se vad som ska locka spelare, som andra allsvenska klubbar är intresserade av, att välja IFK Göteborg.

ANNONS

IFK Norrköping ska ta in en hel drös med provspelare efter sin misslyckade säsong. Vad säger du om det draget?

Det var så som vi gjorde i Ljungskile i början på 2000-talet. Då var det match mellan två lag som bestod av provspelare. Det var väl ett bra sätt för den klubben. Men för IFK Norrköping? Ska en så stor klubb verkligen behöva ta in massa provspelare? Med tanke på hur svagt resultat det varit plus att man då tar in massa provspelare, då ser det ut som att man famlar. Det blir intressant att se vilka spelare som vill provspela.

Andreas Brännström ser ut att ta över AIK. Tankar kring det valet?

Spännande val. Brännström har gjort det bra i klubbar som Mjällby och Jönköping och även samlat på sig erfarenhet efter en sejour som assisterande i Hajduk Split. Har man gjort det bra över tid så förtjänar man chansen att avancera. Nu blir det en nivå upp som huvudtränare och det ska bli intressant att följa.

ANNONS

Martin Petersson

Enligt uppgifter till både Fotbollskanalen och till Expressen sonderar IFK Göteborg terrängen vad gäller ny tränare och Mikael Stahres framtid är osäker. Rätt eller fel av Blåvitt att överväga ett skifte?

Klurigt läge, säger jag. Jag kan förstå om Blåvitt känner besvikelse över vad den här säsongen har resulterat i men samtidigt fungerar det inte att byta tränare för ofta. Ledaromsättningen i IFK de senaste åren har varit stor och jag trodde att projekt Stahre faktiskt skulle ges ordentligt med tid.

IFK Norrköping ska ta in en hel drös med provspelare efter sin misslyckade säsong. Vad säger du om det draget?

Oväntat. Det är inte vanligt att storklubbar tar in en så stor mängd spelare på test. Visst är det bra att se en spelare i sin egen miljö men det krävs ju också att den är välscoutad sedan tidigare. Nja, jag är tveksam.

ANNONS

Andreas Brännström ser ut att ta över AIK. Tankar kring det valet?

Det känns rimligt. Brännström är spännande och det är ju dags för honom att ta nästa steg genom att träna en större klubb. Samtidigt finns det ju inga garantier för AIK här. Man får inte glömma bort att Brännström bara har en allsvensk säsong i bagaget. Men han känns som en tränare som både hanterar ledarskapsbiten och det taktiska. Det talar för att han kan göra ett bra jobb.

Viktor Elm

Enligt uppgifter till både Fotbollskanalen och till Expressen sonderar IFK Göteborg terrängen vad gäller ny tränare och Mikael Stahres framtid är osäker. Rätt eller fel av Blåvitt att överväga ett skifte?

För det första tycker jag det är förfärligt att det sprids ett rykte som detta faktiskt är. Stahre har kontrakt och hur än utgången blir av ryktet så påverkar det klubben negativt. Jag tycker inte IFK ska vara så snabba med att byta tränare. Satsa istället på att värva två-tre bra spelare som kan göra laget bättre. I perioder under säsongen har IFK faktiskt spelat väldigt bra och jag tror att de kan hitta dit igen under Stahres ledning. Dessutom är det väldigt svårt att hitta en tränare som man med stor sannolikhet vet är bättre än Stahre. Om det inte ligger annat bakom än det sportsliga så tycker jag inte man ska byta ut honom.

ANNONS

IFK Norrköping ska ta in en hel drös med provspelare efter sin misslyckade säsong. Vad säger du om det draget?

Jag tycker alltid det är bra att testa spelare i sin egen miljö. Inte bara att se dem på video eller live på en arena. Då får man en känsla för deras personlighet, deras kvalitet i förhållande till sina egna spelare och förmågan att ta till sig instruktioner. Om de söker flera nya spelare så tycker jag Norrköping gör rätt då de verkar ha bra koll på spelarna redan innan.

Fotbollsvärlden är tuff så de spelare som tillhör IFK redan som känner sig hotade har all anledning att vara lite oroliga. De har underpresterat! Dock tycker jag att spelarmaterialet i grund och botten är bra och att det mer har varit ett problem med spelsätt som passar spelarna. Det ska bli väldigt intressant att se vad som händer i Norrköping i vinter.

ANNONS

Andreas Brännström ser ut att ta över AIK. Tankar kring det valet?

Förstå mig rätt. Jag gillar Brännströms idéer och jag har hört från spelare i Dalkurd och i J-Södra att han är både omtyckt och duktig. Dock är det något som gnager. Han har varit på många ställen. Lyckats i Dalkurd och spelat väl med J-Södra. Allt i superettan eller lägre. Jag tror att AIK hade kunnat hitta någon bättre. Om jag varit AIKs ledning hade jag kollat med Jens Gustafsson om det fanns möjlighet att få hem honom. Men om Brännström får jobbet ska det bli intressant att följa hur laget utvecklas.