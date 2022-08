Stahres svar på målvaktsfrågan: "Angenäma problem"

IFK Göteborg förvånade många då man under torsdagen, på sista dagen av fönstret, presenterade en ny målvakt i form av Pontus Dahlberg. Dahlberg slog igenom i just Blåvitt under 2018 och såldes då till Watford.

Efter flertalet utlåningar återvänder han nu. Under torsdagskvällen gästade tränare Milkael Stahre Fotbollskanalens Deadline Day-sändning och gav då sin syn på värvningen.

- Vi får in en potentiell A-landslagsspelare som vi ser det. En kille som har en Blåvitt-profil som varit ute och känt på internationellt spel. Klart att det känns väldigt bra och spännande.

Frågan är nu hur Stahre kommer att göra med målvaktspositionen då man samtidigt har Warner Hahn i truppen. Hahn, som gjort det oerhört bra, inte minst på slutet.

- Först och främst ska Pontus komma in i Blåvitt och träna och köra. Sedan är det bara att konstatera att Warner haft en väldigt bra tid i Blåvitt och varit bra hela tiden. I synnerhet under den avslutande delen har han varit oerhört bra. Det blir angenäma problem för coach, säger han.

Warner Hahn sitter på ett utgående kontrakt med Blåvitt. Vad gäller hans framtid säger Stahre:

- Vi har diskussioner med honom så klart. Nu fick vi en möjlighet på Pontus och eftersom det är en högkvalitativ spelare och en Blåvittprofil med en vilja att komma hem. Det känns väldigt bra ur både ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv.

Vad vet du om förhandlingarna med Watford?

- Hela det ekonomiska får du prata med Håkan om, det jag vet är att det var en klart gynnsam affär för IFK Göteborg.

På sin hemsida skriver Blåvitt att Dahlbergs kontrakt med Watford avslutades tidigare i veckan, och hintar därför om att klubben inte betalar någon övergångssumma.

- Utan att gå in på några detaljer i själva avtalet kan jag konstatera att det har varit en mycket bra dialog och förhandling. Watford har värnat om Pontus utveckling under åren han har varit hos dem och de önskar honom allt det bästa i framtiden. Vi i IFK Göteborg är väldigt glada över att den framtiden finns hos oss, säger Håkan Mild.