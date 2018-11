Ställs mot tidigare klubben - som fått ett ramstarkt försvar: "Ska visa att vi kommer från en högre nivå"

Under torsdagen spelas det första av två kvalmöten med en plats i allsvenskan nästa år i potten. AFC Eskilstuna tar emot BP på Tunavallen. Gästerna kommer till mötet med två raka segrar i ryggen.

- Det kommer att bli kul och spännande. Vi vann oss en plats i kvalet här sista två matcherna, så vi har ett positivt go i laget och en bra känsla från de här två matcherna. Vi har försökt att ta med det, säger Ludvig Öhman till Fotbollskanalen.

- Vi visste att det behövdes två vinster för att få spela kvalet och att vi lyckades göra det tror jag har stärkt oss väldigt mycket. Så vi hoppas på tre i morgon.

Öhman lämnade torsdagens motståndare AFC efter degraderingen till superettan efter förra säsongen. Eskilstuna-laget har gått från att läcka in mål, 55 stycken 2017, till att vara oerhört svårslaget och bara 16 insläppta 2018.

- En stor del av det är väl just att det var en annan nivå förra året. Sedan har det kommit in en ny tränare till laget och de har gjort det jättebra. Sedan exakt vad det beror på vet jag inte, men det är väl en blandning av att de har fått in en ny tränare och att det var en annan nivå förra året. Det skulle jag gissa på, säger Ludvig Öhman.

Är du överraskad att det har gått så pass bra som det gjort för dem?

- De har väl haft kvar på stommen på något sätt i spelartruppen. I början på säsongen så var man väl tveksam på vart nyförvärven stod och så där men allt eftersom så har de gjort det väldigt bra, en väldigt bra säsong. Så all cred till dem.

Öhman hoppas ändå att skillnaden mellan allsvenskan och superettan ska synas under kvalmötena.

- Vi hoppas väl att vi över två matcher ska kunna visa att vi kommer från en högre nivå och att vi med energi och allting ska visa att vi ska vara kvar i allsvenskan och att det syns på planen att vi har varit i en högre serie. Det är väl så vi går in och ser på de här matcherna.

- Men det kommer att bli jämnt, tajt. Mycket löpfotboll. Jag tror att båda lagen vill hålla tätt här såklart. Första matchen tror jag kanske att båda är lite försiktiga. Det kommer att bli extremt tajt, de kommer med ett bra flow och vi kommer från en högre serie. Det kan gå lite hur som helst i en sån här match. Vi hoppas att det vi har gjort i år i en högre serie ska hjälpa oss att ta en vinst.

Det allsvenska kvalet sänds i TV12 och streamat på C More med start 19.00 under torsdagen.