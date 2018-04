Stark utveckling på Johan Dahlin i MFF – trots den höga åldern: "Klart bättre målvakt i dag"

När det pratas 31-åriga spelare så handlar det sällan om att utveckla dem, men när Malmö FF bytte Johan Wiland mot Midtjyllands Johan Dahlin i somras så blev det starkt fokus på att få Dahlin till att bli exakt den målvaktstypen som MFF ville ha. Han hade spelat en hel del matcher utomlands, men dragits med skadeproblem och stött på andra målvaktsskolor.

Utvecklingsarbetet har gett resultat. Han har bara släppt in ett mål på fem cupmatcher i år och får mycket beröm av huvudtränaren Magnus Pehrsson.

- En väldigt bra utveckling. Vi såg direkt att det kom tillbaka en duktig och erfaren målvakt. Han kom direkt snabbt i det. Hösten handlade mest om hans positionsspel defensivt i mål. Nu är det på plats. Han ser väldigt stabil ut, han rör sig väldigt lite i målet vilket brukar vara ett tecken på att man har bra position.

- Det är en klart bättre målvakt i dag (än när han kom). Han hade det i sig innan också, men att få alla de här matcherna, all träning, och det där samarbetet (med målvakter och målvaktstränare) gör att han i dag känns väldigt vasst.

Pehrsson var inte i Malmö FF senaste gången Johan Dahlin var i föreningen, så därför kan han inte jämföra med vad som har hänt med målvakten under de senaste åren.

- Jag håller honom väldigt högt i dag. Man brukar ofta hänga upp sig på ”den där delen av spelet funkar inte så bra”, man blir lite gråhårig av fotspelet eller inläggsspelet eller vad det nu kan vara. Jag har en väldigt god känsla kring hans spel och tycker det är en oerhört vass målvakt.

- Han kommunicerar, står rätt, trygg med bollen. Om han var bättre förra gången han var här så var han jävligt bra i så fall, säger en leende Pehrsson.

När Dahlin själv ska prata om sig så är det med lite lugnare ordval.

- De har varit väldigt lugna (cupmatcher), jag har inte haft mycket att göra. Våra utespelare har gjort det väldigt bra. Släppt till få chanser. Det är mest med fötterna jag har haft att göra.

Hur känner du att du har utvecklat dig sedan du kom tillbaka till MFF?

- Jag har alltid haft ganska bra fötter, det är bara att jag inte har använt dem. Nu blir man mer involverad. Vi vill vara ett bollförande lag och det är sånt vi har tränat på. När man ska sätta igång, hur man ska sätta igång, var man ska sätta igång.

Det har även pratats om dina förbättringar i positionsspelet, var det något du tappade under utlandsåren?

- Inte tappade, men filosofin har blivit annorlunda. Jag har jobbat på ett annat sätt när jag varit i väg, men jag tror detta sättet passar mig bättre. Att jobba mindre, om man kan säga så. Stå mer rätt och låta det komma till en. Jag har inget behov av att göra TV-räddningar.

- Men det är ändå mycket kvar. Spelet med fötterna kan bli mycket bättre. Luftspelet kan bli mycket bättre. Allt kan bli mycket bättre.

Att Dahlin håller nollan i MFF är inget ovanligt. Om samtliga hans tävlingsmatcher i MFF räknas in så är de uppe i nästan 140 stycken, och han har hållit nollan i 47 procent av dem. Skulle han hålla samma snitt över en hel säsong så blir det 14 nollor på 30 matcher.

- Sedan har jag i de här cupmatcherna haft ytterst lite att göra och då kan det ändå bli väldigt svårt. Du kan gå sysslolös väldigt länge sedan ska du vara beredd.

Hur blir man bättre på sånt, att inte ha mycket att göra?

- Att spela matcher på det sättet. Det är ”lätt” att vara bra i ett dåligt lag, kan man säga så? Eller det är lätt att vara bra när man har mycket att göra. Du är hela tiden underhållen. Jag försöker prata och få igång mig på det sättet. Det har funkat hittills.

Dahlin gjorde sin senaste landskamp för fyra år sedan då han startade mot Turkiet (1-2). Totalt har det blivit fyra A-landskamper och ytterligare 14 på bänken, men den senaste uttagningen var till EM-kvalet i november 2014.

- Det är inget jag fokuserar på eller tänker på, men det är klart att alla vill vara med i landslaget.

Men det är ingen dörr du har stängt, landslagsdörren?

- Dörren måste vara öppen för att man ska stänga den och det har den inte varit. Jag var inte med på januariturnén. Det känns inte som jag är jättenära, men de som är med är jätteduktiga. Jag fokuserar mig på Malmö och det jag ska utveckla mig på här, trots att jag börjar bli en gammal gubbe.

Magnus Pehrsson fyller i:

- Det är svårt för mig att svara på för jag ser inte hans konkurrenter. Det är en spelare och målvakt som är i väldigt bra form och står i Sveriges bästa lag. Då borde han vara en kandidat, det kan man tro, men det är bättre Janne (Andersson) får värdera alternativen.

Malmö FF möter i dag Elfsborg borta, i en match som börjar 17.30 och sänds via C More.