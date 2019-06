Start bötfälls för Kabran-kontrakt - skrev in otillåten klausul

I januari 2018 värvade den norska klubben IK Start Kevin Kabran från Brommapojkarna. I samband med övergången skrevs in en ”nedflyttningsklausul” in och för den, plus att man inte skickat in bilagor till kontraktet, får nu klubben böta 75 000 norska kronor, drygt 81 000 svenska.

Det var Start som tog kontakt med förbundet och Kabran, som nu är utlånad till Elfsborg, har tecknat ett nytt avtal sedan dess.

Enligt uppgifter till tidningen Fädrelandsvennen gick klausulen ut på att spelaren skulle kunna lämna för en annan klubb för en fastställd summa vid degradering.

"Start erkänner att det begicks fel då avtalet skrevs mellan Start och Kevin Kabran i januari 2018”, skriver klubben.

Lånet med Elfsborg gäller fram till den sista juli i år.