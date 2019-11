Statistiken har sagt sitt - här är "Årets lag" i allsvenskan

Inför allsvenska säsongen 2018 inledde TV4 och C More ett samarbete med sportanalysföretaget Football Analytics Sweden, vars produkt Playmaker.ai omvandlar fotbollsdata till insikter om vad som händer på planen. Efter varje omgång av allsvenskan har Fotbollskanalen presenterat omgångens lag i allsvenskan, baserat på den avancerade datan från Playmaker.ai - och nu har "Årets lag" tagits ut.

IFK Norrköping-målvakten Isak Pettersson tar plats i mål, medan backlinjen utgörs av två Häcken-spelare - Godswill Ekpolo och Joona Toivio - samt Carlos Moros Gracia från nedflyttade Gif Sundsvall och Sören Rieks, som mestadels har spelat som "vingback", från Malmö FF. Djurgårdens lagkapten Marcus Danielson, som blev utsedd till årets MVP på Allsvenskans Stora Pris, finns därmed inte med i laget.

På mittfältet tar Anders Christiansen plats ihop med AIK:s Sebastian Larsson och Djurgårdens Fredrik Ulvestad, medan AIK:s Henok Goitom, Malmö FF:s Markus Rosenberg och Hammarbys Muamer Tankovic bildar ett tremannaanfall.

Målvakt: Isak Pettersson, IFK Norrköping.

Backar: Godswill Ekpolo, BK Häcken, Joona Toivio, BK Häcken, Carlos Moros Gracia, Gif Sundsvall, Sören Rieks, Malmö FF.

Mittfält: Sebastian Larsson, AIK, Fredrik Ulvestad, Djurgårdens IF, Anders Christiansen, Malmö FF.

Anfallare: Henok Goitom, AIK, Markus Rosenberg, Malmö FF, Muamer Tankovic, Hammarby IF.

Här är spelarna med flest uttagningar i omgångens lag 2019:

1. Muamer Tankovic, Hammarby IF, tio uttagningar

2. Marcus Danielson, Djurgårdens IF, åtta uttagningar

2. Sören Rieks, Malmö FF, åtta uttagningar

4. Markus Rosenberg, Malmö FF, sju uttagningar

5. Aslak Fonn Witry, Djurgårdens IF, sex uttagningar

5. Lars Krogh Gerson, IFK Norrköping, sex uttagningar

5. Anders Christiansen, Malmö FF, sex uttagningar

8. Alexander Kacaniklic, Hammarby IF, fem uttagningar

8. Nikola Djurdjic, Hammarby IF, fem uttagningar

8. Rasmus Bengtsson, Malmö FF, fem uttagningar

11. Henok Goitom, AIK, fyra uttagningar

11. Alexander Jeremejeff, BK Häcken, fyra uttagningar

11. Godswill Ekpolo, BK Häcken, fyra uttagningar

11. Paulinho, BK Häcken, fyra uttagningar

11. Jonathan Ring, Djurgårdens IF, fyra uttagningar

11. Darijan Bojanic, Hammarby IF, fyra uttagningar

11. Jonathan Levi, IF Elfsborg, fyra uttagningar

11. Christoffer Nyman, IFK Norrköping, fyra uttagningar

11. Jordan Larsson, IFK Norrköping, fyra uttagningar

11. Rasmus Lauritsen, IFK Norrköping, fyra uttagningar

11. Sead Haksabanovic, IFK Norrköping, fyra uttagningar

11. Filip Rogic, Örebro SK, fyra uttagningar

11. Aly Keita, Östersunds FK, fyra uttagningar