Statistiken visar - Häcken välförtjänt serieledare: "Är på riktigt"

Den allsvenska tabellen talar sitt tydliga språk gällande vilka lag som samlat ihop flest poäng under vårsäsongen. Men med hjälp av statistik har Fotbollslabbets Ola Lidmark Eriksson tagit fram lagens expected points, det vill säga det antal poäng som lagen utifrån sina prestationer förväntats ta. Högst antal förväntade poäng har Djurgården, men där efter följer serieledande Häcken.

- En spaning så här långt är ju att Häcken verkligen är på riktigt i år. Det börjar bli ett läge där man ändå måste ta dem på allvar. Det låter konstigt att säga att man inte gjort det innan men Häcken är ju absolut på riktigt och som jag tror kommer kunna vara med hela säsongen ut. Hammarby var ju i topp tidigare. Nu är de inte lika tydligt favoriter längre, skulle jag säga. De som sticker ut också i toppstriden är ju Malmö såklart, utifrån att de alltid brukar vara de som har högst förväntade poäng. Så det är ju en sak som verkligen sticker ut, konstaterar statistikexperten.

Att AIK har tagit fler poäng än förväntat innebär att allt är som vanligt. Det är så det brukar se ut för Solna-laget.

- Det är ett lag som är otroligt bra på att stänga ner matcher och det är sådant som inte riktigt syns i expected points, att man är bra på att försvara sig och liksom inte bjuder motståndarna på så mycket. Så i AIK:s fall ska man inte lägga så stor vikt vid att de har fler poäng än förväntat. Jag tror att de också kommer vara med ända in i slutet, säger han.

I botten av tabellen sticker en trio ut, i form av de tre som nu ligger på nedflyttning- och kvalplatser efter vårsäsongen, Gif Sundsvall, Degerfors och Helsingborgs IF.

- Möjligen att Sundsvall har haft lite oflyt och kanske bränt lite. Där kan man ju verkligen argumentera för att de saknar Linus Hallenius. Med honom hade de kanske kunnat göra några mål och fått upp poängen lite. Men det ser ju verkligen inte bra ut för Degerfors, som både ligger över strecket och som ligger långt efter. Så dem ser det väl absolut sämst ut för.

Utöver de förväntade poängen har Lidmark Eriksson även studerat lagens prestationer på fasta situationer, där vissa av lagen överraskar, både positivt och negativt.

- Hammarby är bäst framåt och faktiskt så har Häcken släppt in flest mål bakåt, så de är sämst. De har släppt in åtta mål på fasta. Djurgården är de som är sämst framåt, vilket är lite anmärkningsvärt. De har varit bra på fasta, de var ju det när de vann i alla fall. Tar man målskillnaden på fasta är Hammarby bäst och Häcken sämst så det är åt två helt olika håll i toppen, konstaterar Lidmark Eriksson.

Trion bestående av Helsingborgs IF, Elfsborg och Varbergs Bois har under vårsäsongen släppt in minst antal mål på fasta situationer.