Stefanelli inhoppare och målskytt - Norling: "Olycklig situation för Nicolas"

Han har gjort sex mål i allsvenskan i år och är en stor publikfavorit, men Nicolas Stefanelli har svårt att ta en plats i AIK:s startelva. Under söndagen hoppade han in i den 73:e minuten och mindre än två minuter senare dundrade han in de svartgulas 4-0-mål i 4-0-segern.

- Jag fick en chans och jag tog den, jag sköt och den gick in. Jag är väldigt glad. Jag väntar på min möjlighet, säger Stefanelli till C More.

Om sin situation säger han:

- Självklart vill jag spela men vi har verklig konkurrens i truppen och alla i truppen gör ett bra jobb.

24-åringen menar också att dialogen med tränaren Rikard Norling är bra:

- Han har sagt till mig så många gånger att vara redo, och jag är redo.

Argentinaren njuter annars av AIK:s supportrars stöd.

- Stödet är fantastiskt, jag kan inte beskriva det här. Jag har känslor för dem och gillar verkligen den här klubben, och de gillar också mig. Alltså, lyssna på det här - det är otroligt. De är otroliga, säger Stefanelli.

Vad Rikard Norling säger om läget med Stefanelli? Han är glad över hur argentinaren hanterar det som händer.

- Det är svårt. För Nicolas är det olyckligt. Jag jobbar, som det har varit nu, med kontinuitet och det har liksom inget att göra med att han inte varit tillräckligt bra. De som spelat har inte hängt upp tröjan i omklädningsrummet för intresseanmälan. Ur ett tränarperspektiv: om man ska driva mot riktigt bra resultat tror jag nästan att det är en förutsättning att man har riktigt bra spelare som fortsätter att driva på attitydsmässigt istället för att ruttna och ställa till med problem, säger Norling till C More.