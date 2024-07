Stensson med magproblem - fick se raset från bänken: "Jävligt surt"

Hammarby IF

Det var en match som svängde flera gånger om. Sirius - Malmö FF slutade till sist med seger för gästerna, med 4-3, efter att Nils Zätterström satt det avgörande målet.

Sirius lagkapten Daniel Stensson tvingades kliva av med knappt 70 minuter spelade. Väl från bänken rasslade in tre mål för gästerna.

- Det var jävligt surt att se, säger han efter matchen.

Just Stensson blev omtalad i fjol då lagen lagen möttes, då han erkände att han medvetet lagt sig ner för att få ett avbrott och tjäna lite tid. Så var inte fallet i dag, när han satte sig i gräset i andra halvlek, vilket resulterade i burop från bortaklacken.

- Jag var helt slut i paus och lite dålig i magen. Det var nog en blandning. Ingen skada, säger han.

Så ingen maskning den här gången?

- Nej, jag var faktiskt riktigt jävla slut, så det var en kombination. Jag sa att jag hade tio minuter till i mig, men de ville inte chansa.

Förlusten svider rejält i Sirius-lägret.

- Vi blev lite för låga i andra och de får in ett reduceringsmål ganska tidigt. Vi går ner på fembackslinje, de lyckas kvittera - men vi lyckas studsa tillbaka och gör ett jättefint mål. "Jocke" (Joakim Persson) kommer in, och jag vet inte hur jag får in den bollen men tyvärr så kvitterar de igen. Och istället för att vi gör 4-3, när vi prickar stolpen, så gör de nåt jävla drömmål. Oerhört tungt.

Målskytten Joakim Persson, trodde att han satte segermålet då han liggandes rakade in 3-2.

- Ja, det är klart. När jag väl gjorde var det i slutet av matchen och vi leder med 3-2: Man bör vinna då. Klart man hoppades på det. Men det (Malmö) är fortfarande ett riktigt bra lag.

Persson, som hoppade in i slutskedet mot Gais senast men som dessförinnan inte spelat sedan mötet med Djurgården i april, förklarar att det är lite kluvna känslor. Blytungt att förlora, men kul att "vara tillbaka" och göra sitt första mål för säsongen.

- Man blir glad att göra sitt första mål för i år efter en väldigt lång frånvaro. Men det är så klart tufft när vi möter ett så bra lag, gör en bra insats men ändå inte får med sig en enda poäng. Det är tufft. Jobbigt.

För Sirius del väntar just Malmö FF i nästa omgång, den här gången på bortaplan. Uppsala-laget placerar sig på nionde plats i tabellen.