Stockholmsklubbar motionerar - hoppas på StFF-beslut mot VAR: "Det förstör"

VAR har under de senaste åren varit en het fråga i svensk fotboll. Ska det bli ett införande av systemet i allsvenskan eller inte? Åsikterna är delade, samtidigt som en majoritet av alla elitklubbar har årsmötesbeslut om att motverka VAR. I dagsläget är inte något beslut taget om att införa VAR i framtiden, vilket i sådana fall tidigast kan ske på Svenska Fotbollförbundets representantskapsmöte hösten 2024, där distrikten har majoritet.

Svenska Fotbollförbundet gjorde samtidigt nyligen en marknadsundersökning "om inställningen till VAR hos olika grupper av den fotbollsintresserade allmänheten", och kunde konstatera att "över tid blir allt fler mer positivt inställda till VAR generellt, men förflyttningen är inte fullt så stark när frågan gäller införande av VAR i svensk fotboll".

Nu har Stockholmsklubbarna AIK, Djurgårdens IF och Hammarby IF skickat in motioner till Stockholms FF:s årsmöte den 22 februari med liknande yrkanden om att distriktet framöver ska rösta nej till VAR, samt aktivt driva att VAR inte införs i svensk fotboll.

Hammarbys ordförande Mattias Fri är tydlig med att Bajen inte vill se VAR i Sverige - och hoppas på att beslut tas på StFF:s årsmöte om att motverka systemet i svensk fotboll.

- Det finns ett starkt intresse och önskemål från våra medlemmar om att vi ska driva den här frågan, och det gäller de andra Stockholmsklubbarna också. Det finns inga bra exempel på att det fungerar. Det förstör matchupplevelsen. Det blir inte bättre. Det hackar bara sönder matcher. Det är huvudargumenten. Det går även att se i andra ligor, som i Norge, där det var ett haveri förra säsongen. Det vill ingen ha, säger Fri till Fotbollskanalen och syftar på att norska högstaligans VAR-system stötte på rejäl kritik förra säsongen.

Han fortsätter:

- Fotboll är känslor, och det går att rada upp tio olika experter som har olika åsikter om en straffsituation. Det finns inget absolut svar. Jag tycker att det förstör matcher, och det är huvudargumentet. Sedan får vi se vad som händer, då flera distrikt har fått in liknande motioner.

Fri hoppas att fler distrikt tar beslut om att motverka VAR inför ett eventuellt beslut om frågan i framtiden.

- Det är representantskapet som äger frågan, och där får man räkna röster. Det är tydligt att elitklubbar är emot, och sedan verkar det lite som att förbundsledningen är för, men samtidigt har distrikten majoritet i representantskapet. Det är en lite konstig situation, då det är de allsvenska klubbarna, och möjligtvis superettan-klubbarna som berörs, så det är konstigt att resten av fotbollsrörelsen bestämmer att införa något, som de inte berörs av. Nu har vi en årsmötesprocess, och vi får se vad som bestäms här i Stockholm.

StFF:s styrelse yrkar i sin tur avslag på storklubbarnas motioner gällande ett definitivt nej tack till VAR med motiveringen:

"Vi yrkar avslag på motionerna i dess lydelse men bifaller en del av andemeningen i motionerna, att när ett konkret förslag från SvFF:s styrelse eller annan part, om ett införande av VAR eller varianter av VAR, föreligger, så skall StFF:s styrelse ta upp frågan på lämpligt beslutande medlemsmöte (representationskap eller årsmöte) för omröstning. Syftet är då att fastslå på vilket sätt Stockholms Fotbollförbund skall rösta på, i det konkreta förslag som då föreligger", skriver styrelsen.

Fri igen:

- Jag tycker att det är lite konstigt, då de konstaterar att det är en fråga som kanske inte ligger inom ramen för Stockholms distrikts verksamhet. Ändå har de en åsikt, vilket jag tycker är konstigt. Man kan göra så, men man kan också ha en åsikt innan ett eventuellt förslag arbetas fram, så man är tydlig med vad man vill ha för inriktning på ett sådant förslag. Det är väl viktigt att man har en inriktning innan förslaget finns.

Hur upplever du inställningen till VAR runt om i distriktet bland andra klubbar?

- Det är svårt att veta. Jag tror att det är 360 klubbar totalt, men de lite större klubbarna utanför Sef (Svensk Elitfotboll, intresseorganisation för klubbarna i allsvenskan och i superettan) verkar överlag känna att det inte finns en anledning att införa det - om elitklubbarna inte vill ha det. Men det är vad de säger när jag ringer och frågar dem, så man vet inte riktigt. Det blir spännande att se. Förra året var det 40-50 klubbar som var på plats på årsmötet, så jag vet inte vilka som kommer vara där. Vi försöker nå ut med vår åsikt, för att de som kommer dit ska ha en grundad uppfattning om det här, säger han.