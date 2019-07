Stod i klacken i våras - nu hjälte för HIF: "Ska hem och krama mamma"

Han stod i klacken så sent som innan sommaruppehållet, då han har vuxit upp som en stor supporter till Helsingborgs IF. Han blev uppflyttad från U17 i vintras. Hans mål i år var att spela några U21-matcher för HIF. Han har just nu sommarlov från ekonomilinjen på gymnasiet.



Och i dag blev han en av de yngsta målvakterna genom tiderna att spela i allsvenskan. Inte bara det, utan Ian Pettersson gjorde flera bra räddningar och höll nollan under de drygt 50 minuterna som han spelade mot Sirius (1-0).



Detta bara några dagar innan han fyller 17 år. Under den tio minuter långa intervjun efter matchen så kunde han inte sluta le.



- Nu blir det hem för att grilla.



- Det blir nog lite kompisar hemma ikväll, sedan bara krama om mamma.



- Det här är så otroligt skönt. Jag är så jävla glad att hon kommer och stöttar. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag kan inte sätta ord på det.



Pettersson kom till HIF som 12-åring och har tränat mycket med A-laget i år, och även suttit på bänken under några andra allsvenska matcher. Han bytte av Kalle Joelsson, som gick ut med en knäskada. HIF ville inte uttala sig om hur allvarlig den kan tänkas vara.



- Nu hoppas jag bara allt är bra med Kalle, att det inte är någon långtidsskada där. Han gjorde en otroligt bra första halvlek, sa Pettersson.



HIF har tidigare sagt att de lär ta in någon ny målvakt i sommar, och Helsingborgs Dagblad har skrivit om intresset för Anders Lindegaard. Pettersson lär dock åtminstone vara med i truppen även nästa match.



- Vi har ju Ian nu. Sedan kan vi säkert få in någon junior från 14- eller 15-årslaget. Då löser det sig nog, skämtade Henrik Larsson till det.



Målvaktstränaren Sven Andersson om insatsen:



- Han ser trygg och bra ut. Löser det bra med fötterna. Ställer inte till några problem, gör några okej räddningar. Han gjorde det vi hoppades och kanske lite till.



- Han är ju en snabb målvakt. Väldigt snabb i händerna med närskott, han kommer över och har bra balans. Bra i en-mot-en-läge. Skicklig med fötterna, men han är fortfarande bara 16 år.



Pettersson strök också under hur bra relation han har med Andersson, Joelsson, och Pär Hansson.



- Det är helt otroligt. Pär Hansson växte jag upp med när han var stor här, sedan gick han utomlands. Kom tillbaka, och han har alltid varit stor i mina ögon. Sven kan man ju bara drömma om vad han har gjort. Det var lite före min tid, men det man har hört från mamma och pappa...



- Kalle är en otroligt rolig grabb, stöttar mig genom allt. Positiv. Samma med Pär och Sven.



- Man får en boost av alla tre. Och sedan Henke... Börjar vi snacka om hans meriter kommer det ta lång tid, men otroligt att få vara i truppen med honom och höra hur han tänker fotboll.



Det var dessutom ytterligare två allsvenska debutanter i HIF i dag: Filip Sjöberg, 19 år, och Armin Gigovic, 17 år.



- Det är fantastiskt av ”Henke” att sätta in tre debutanter när man bara har tre byten.



- Det är kanske inte alla som hade gjort det. Det visar en otrolig känsla. En stor eloge.