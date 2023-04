Stökigt på Strandvallen - supporterbråk stoppat av gallergrind: "Inte acceptabelt"

Elfsborg bortaslog Mjällby med 1-0 under lördagen. Efter matchen uppstod stökiga scener inne på Strandvallen.

Det var när Elfsborg-supportrar skulle lämna arenan sjungandes "pinsamma Mjällby" som ett antal hemmafans lämnade sin sektion och sprang mot bortaläktaren, rapporterar Göteborgs-Posten. Enligt tidningen ska dock en stor gallergrind ha skiljt supportrarna åt från varandra.

Enligt GP kastades det öl och andra föremål, medan vissa supportrar klättrade upp på grinden och försökte dela ut slag. Huruvida någon lyckades är oklart, och efter en kort stund lugnade det ner sig.

Mjällbys klubbchef Jacob Lennartsson ger sin syn på hemmasupportrarnas agerande, och är kritisk till att händelsen uppstod efter matchen.

ANNONS

- Jag såg det och jag älskar våra supportrar, då de växt och stärkts, samt gett laget energi under en längre tid, vilket de ska ha all eloge för, men all typ av våld, konfrontation, att lämna läktare och söka sig mot motståndarlag är inte acceptabelt. Jag kan inte ge exakta detaljer, mer än att de sökte sig mot Elfsborg-klacken efter att de provocerat varandra, säger Lennartsson till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Det var en fotbollsmatch, som var jämn, där Mjällby-supportrarna kände att vi kunde vinna, men det blev inte så. Klackarna provocerade varandra och det gick över styr. Det kunde inte hållas på nivån som det ska göras. Våra supportrar tog sig mot Elfsborg-klacken, och jag vet inte hur mycket fysisk kontakt det var, då det var vakter och grindar, så det blev inte den typen av kontakt, men bara att vi sökte oss till den (sektionen) är felaktigt och såklart inte bra.

ANNONS

Hur följer ni upp det här?

- Vi gör som man ska göra med ett sådant ärende, att polisen blir inkopplad, samtidigt som vi tar vår del med säkerhetsarbetet vidare. Vi följer reglerna som finns, och stöttar våra supportrar fram till att de gör något som inte är okej eller lagligt, för då kan vi inte stå vid deras sida.

När supportrar till båda lagen efteråt försökte drabba samman med varandra utanför arenan stoppades dem av polis. Polisen meddelar att ingen person har omhändertagits, men en anmälan kommer att skrivas.

- Brott mot ordningslagen definitivt. Sen får vi titta på bilderna och se om någon har fått en smäll också. Då blir det misshandelsanmälan. Vi brukar få tillgång till tv-bilder och inne på arenan finns det gott om material också, säger Tobias Kamp, polisens arenabefäl på plats, till GP

ANNONS

- Det är tråkigt att det blir så här. Matchen och arrangemanget var bra i övrigt och det var god stämning. Därför är det lite förvånande att det blev så här. Det är tråkigt.