Stolt men besviken Tomasson efter MFF:s CL-kvalseger "Jag vill glömma det skitmålet"

I Champions League-kvalets tredje omgång chockade Malmö FF favoriten Rangers på Eleda Stadion. I den 47:e minuten gjorde Sören Rieks ledningsmålet på en drömvolley, och bara två minuter senare placerade Veljko Birmancevic in 2-0 via stolpen.

MFF höll ett utmärkt resultat då mot Rangers, som hade förtvivlat svårt att skapa målchanser mot ett vilt kämpande hemmalag. Men så kom reduceringen ändå i den 95:e minuten, när mittfältaren Steven Davies sköt bollen i mål från knappt 20 meter och orsakade pyspunka på Eleda Stadion.

Under dessa slutsekunder förändrades förutsättningarna för Jon Dahl Tomassons lag inför returen.

Vad kände du i slutet?

- Jo men jag är stolt och frustrerad på samma gång. Det är en fantastisk insats av killarna, och så får vi en kalldusch till sist. Vi håller drömmen vid liv och vann mot ett lag som besegrade Real Madrid nyligen och som är mesta mästare i Skottland. Vi levererar en fantastisk insats och jag vill berömma killarna som följde matchplanen perfekt. De var en match mot en duktig motståndare med få chanser självklart, säger Dahl Tomasson till Fotbollskanalen.

Han fortsätter:

- Det är fantastiskt att höra fansens stöttning och de förtjänade något. Jag skulle säga att Malmö spelade den bästa fotbollen och kämpade heroiskt som män. Vi kan säga att vi levererade på en mycket hög internationell nivå i dag. Det är klart att det blir en svår match i Skottland nästa vecka, men vi är bara i halvtid.

ANNONS

Skottstatistiken vann Rangers med 8-4, men Malmö FF hade tre på mål kontra Rangers två.

- När man håller Rangers undan från målchanser i mer eller mindre en hel match – med så bra spelare som de har – då har man också gjort det perfekt defensivt i stora delar av matchen. Vi skapar heller inte så många chanser själva, men det är typiskt för en europeisk match där det är mycket på spel. Det är två duktiga lag som bjuder upp till dans.

Om en vecka väntar returen på Ibrox i Glasgow. Steven Davies reducering kommer förmodligen gäcka Jon Dahl Tomasson de närmaste dagarna.

- Jag vill glömma det skitmålet, kan vi komma överens om det? Det är klart att det är en besvikelse att släppa in ett mål så sent. Men jag måste erkänna att jag inte vill fokusera på det just nu. Det är klart att 2-0 vore ett bättre resultat. Killarna gjorde ett utmärkt arbete och det återstår 90 minuter i Glasgow, och kanske mer därtill, säger MFF-tränaren.