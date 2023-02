Stor intervju med Brännström - avslöjar problem med grupperingar inom truppen: "Med stora bokstäver har vi pratat om det"

Andreas Brännström har tidigare varit huvudansvarig tränare för Mjällby, Dalkurd, AFC, Jönköping och Sirius.

Nu har han tagit ett kliv upp i karriären och är chefstränare för AIK.

Fotbollskanalen träffar Brännström på lagets hotell i Algarve.

Sju spelare har lämnat och dessutom har han och klubben identifierat problem med grupperingar inom spelartruppen.

- Det är viktigt att spelarna är enade och att omklädningsrummet fungerar. Det är väl vår utmaning nu. Det har ju försvunnit ett gäng som ändå hade relativt stor pondus. Så andra spelare har varit lite passagerare och har låtit de här andra ta snacket och gått ut med bröstet först i derbyn, säger Brännström.

ANNONS

- Det är också viktigt att vi trivs med varandra och ställer upp för varandra. Nu behöver några kliva fram. Vi behöver nya ledare.

Vad är din upplevelse av hur det var i AIK förra året, med omklädningsrummet och gruppdynamiken?

- Utan att det var fajt så var det några grupperingar. Det var det jag tyckte att jag såg när jag hälsade på här i december. Frukosten är ofta ett ganska bra sätt att titta hur det ser ut. Är det lite öppet eller sitter man där med sin mobil med sina två bästa kompisar varje dag? Det behöver vi försöka öppna upp lite. Jag tror att vi kan bli lite tajtare som grupp.

Hur har du gjort för att förbättra den biten - har det varit viktigt?

- Ja det är viktigt. Det handlar inte om att jag ska hålla ett stort amerikanskt tal. Jag är inte den typen. Det är många småsaker. Vi hade 20 minuter här inne i dag med en övning för självreflektion. Att du börjar med dig själv för att du ska kunna funka med nästa person. En annan kväll lägger vi in något annat. Sedan ska det ibland vara kul också, vi hade till exempel en femkamp, och då är det tävling och då kanske du inte ska vara med din bästa kompis. Så det är småsaker med några mer genomtänkta som bygger lite mer på forskning. Jag hoppas att det över tid gör skillnad.

ANNONS

Hur gör du för att få slut på grupperingarna?

- Jag har ju inte ett svar på det. Det är många småsaker. Det är allt ifrån hur vi delar in spelarna i rummen här på lägret till vem man är med när vi har femkamp. Till slut har det gått några veckor och så märker man själv att man umgås med några andra som man kanske inte satte sig bredvid i januari.

- Jag tycker ändå att bara på de här veckorna så har det luckrats upp lite. Att det är inte så viktigt vem man går med från träningen och hem till hotellet. Man kan hamna vid något annat middagsbord. Det är klart att du kan ha din bästa kompis i ett lag och att man då hänger mycket. Det är klart att man kommer umgås mer med någon. Men det handlar om att komma dit där du kan umgås med alla.

Brännström tror att det är flera faktorer som har gjort att det varit tydliga grupperingar, och att en av sakerna kan bero på vem man har som agent.

ANNONS

- Exakt. Så kan det vara. Men det kan finnas många faktorer, säger han.

Att det finns agenter som är konkurrenter och som inte går ihop med varandra, finns det en risk att det kan speglas i en spelartrupp?

- Ja. Generellt för alla svenska elitklubbar så är det ett ja på den frågan. Där får man alltid vara lite vaken.

Har det varit ett önskemål från personer som är över dig i AIK om att det här är en sak som måste förbättras?

- Ja det har det. Med stora bokstäver så har vi pratat om det. Alla andra ser ju våra spelare i 90 minuter i veckan. Men det är en jäkla massa timmar som vi är med varandra på Karlberg. Det är där det föds i större utsträckning. Kan vi få energi där? Kan vi må lite bättre i vår dagliga verksamhet?

Om det har varit problem med grupperingar i spelartruppen så har det även varit stökigt i ledningen. Andreas Brännström hade bara varit AIK-tränare i två veckor innan sportchefen Henrik Jurelius tvingades lämna klubben, han som var den som anställde Brännström.

ANNONS

- Jag har varit med ganska länge i branschen och jag känner till AIK, men det är klart att det inte var vad jag hade räknat med. Det gick väldigt fort och så var det bara att anpassa sig till en ny situation, säger Brännström.

Nu ska AIK ta in en ny sportchef. Inte konstigt att Andreas Brännström undrar vem det kommer att bli och hur det kommer att bli för honom.

Hur tänker du kring att en sportchef kanske vill anställa "sin" tränare?

- Första steget efter att Jurelius fick lämna var en ganska ärlig diskussion med personerna som styr AIK, om det här gjorde att situationen hade ändrats för mig. Annars hade vi fått hitta en lösning på det. Men det var enat. Man sa att man hade varit med i den här rekryteringen och att jag inte behöver känna så. Det var tydligt. Det var ju skönt och då kunde vi gå vidare. Men sedan är det som du säger, det kan komma en sportchef som tycker att det här är helt fel tränare. Så kan det vara. Det är en risk och det kan hända, säger han.

ANNONS

Nu har Brännström varit med och startat upp säsongen i AIK och han känner redan av skillnader från att tidigare ha varit i lite mindre klubbar.

- Det finns en stark möteskultur i AIK. Det är så när man är ny här. Det är ju ingen liten klubb så det är lite onboarding. Du träffar folk från andra avdelningar som visar vad de gör. Du behöver lära dig alla funktioner i klubben. Första veckorna blev det rätt mycket att träffa nya människor och lära sig vem man ska vända sig till i olika lägen. Det kan vara ganska befriande. Jag har försökt beta av det innan det här läget. Det är en ganska skön känsla att nu har jag lite koll på klubben och nu kan jag och spelarna jobba, säger han.

Vad är utmaningen för er just nu?

- Det låter ju gnälligt men det är klart att om Nicolas Stefanelli, Nabil Bahoui, Sebastian Larsson, Mikael Lustig och Per Karlsson försvinner samtidigt… det är rätt många elitmatcher. Dessutom har ju även två yngre spelare (Yasin Ayari och Joe Mendes) lämnat, killar som också spelade en del. Det är ju sju man ur en elva nästan. Men framför allt när det kommer till de fem första, jag tror att folk här är vana vid att det är spelare som tar ton på en fråga eller när man kommer in i halvtid. Så det blir ett litet vakuum när så mycket erfarenhet försvinner samtidigt. Så vi behöver hitta nya ledare.

ANNONS

Finns det ledare i truppen?

- Ofta känner man det i januari när de mest rutinerade har försvunnit, att nu är det helt tomt, men så visar det sig några månader senare att det fanns några nya här. Däremot finns mindre tålamod här och därför behöver det gå fortare.

Det är snabba ryck. Många spelare har lämnat och en ny tränare har kommit in, och om lite mindre än tre veckor är det skarpt läge med Svenska cupen.

Andreas Brännström har inte mycket tid på sig innan saker och ting måste fungera. Så om han vill göra 15 saker så måste han skala ner det och i stället fokusera på färre.

- Man får fundera lite noggrannare på vad man vill göra, men också på vad vi hinner göra fram till cupen. Då måste vi vara jättetydliga med det. Vi har inte så många pass och därför behöver vi vara superplanerade, säger han.

ANNONS

Vad är viktigast att göra nu?

- Till exempel har vi kanske identifierat att det har varit väldigt mycket inläggsspel, breda inlägg från kortlinjerna. Vi vill gärna slå inspel lite närmare mål. Då måste vi jobba jäkligt mycket med det eftersom vi inte har så mycket tid. Så det är repetition av ganska enkla grejer, men det måste bankas in snabbt.

Är det rimligt att ha höga krav på er när det är så mycket nytt?

- Tränare gillar ju att prata om kontinuitet och tid. Samtidigt, om man tar det här jobbet, så vet man om förutsättningarna. Det finns inte så mycket tålamod och det finns inte så mycket tid. Däremot så kommer vi inte vara klara när Svenska cupen börjar. Det vore ett misslyckande om vi inte var klart bättre i juni än vi är i februari. Och bättre i oktober än vi är i juni. Så vi behöver förstå att det inte är en slutprodukt som står där när cupen drar igång.

ANNONS

Hur känner du kring att vara i en stor klubb med stora förväntningar och att tålamodet kanske inte är lika stort som på andra ställen du har varit på?

- Jag är medveten om det. Samtidigt söker man kanske det där också. Jag var ju i Hajduk Split, även om jag inte var huvudtränare. Men där är det ju så att om du tappar poäng i en match, tappa inte poäng igen. Då kan du ryka. Jag kan ändå känna att jag var ganska cool med det. Man blev testad på något sätt, och man gillade att det blåste lite. Det kanske inte är för alla.

Brännström tycker att AIK var ganska bra under förra våren, att man hackade under sommaren och var upp och ner under hösten. Fotbollskanalen ber honom att nämna en sak som var bra förra året och en sak som var mindre bra:

- Under hösten fick man ganska bra presspel. Man var lite aggressivare, lite högre upp. Man fick till det hyggligt.

ANNONS

- Sedan var det några matcher där man inte riktigt fick till anfallsspelet. Det får man vara ärlig och säga. Det hackade i perioder. Vi var inne på det tidigare, då kanske man gick tillbaka till de här lite bredare inläggen. Så förhoppningsvis kan vi bygga på något där så att vi har lite fler sätt att anfalla på.

När Bartosz Grzelak fick sparken så tog Henok Goitom över. Nu är alltså Brännström ny tränare och han har tagit in sin kompis Mesut Meral. På hemsidan står det att Meral är match- och motståndsanalytiker - men på träningarna i Algarve har det varit tydligt att han snarare är en assisterande tränare.

Varför var det viktigt att få in Mesut Meral?

- Han är mångsidig. Han kan täcka hål som blir. Är du van vid att jobba i mindre klubbar så gör du allt själv. Du har scoutat, du har gjort motståndaranalys, du har gjort analys av din egen match, du har drivit träningar. Vi har ju känt varandra i några år, minst sagt, och har gjort många arbetstimmar. Och då går vi tillbaka till det som du var inne på tidigare, att vi har inte så mycket tid. Att någon mer kommer in då och pratar samma språk som mig, då får man snabbare in både spelare och nästa ledare på något sätt. Vi behöver enas väldigt snabbt. Det är ganska skönt att kunna vända ryggen åt något för att du vet att rätt saker sägs, säger Brännström.

ANNONS

Hur upplever du att Henok Goitom tog det när Mesut Meral kom in?

- Det kan vara tufft för de andra ledarna. Det är alltid tufft med förändring. Man kan känna i hierarkin att det händer saker. Men det är också så att "Korpen" (Mesut Meral) är ganska enkel. Och det hjälper. Han är prestigelös.

- Vi har också ett läge där Henok ska gå PRO-utbildning. Så han kommer försvinna i perioder. Så jag tror att det passar ganska bra. Jag har själv gjort PRO och samtidigt varit helt ensam på ett lag. Man höll på att gå sönder. Så tajmingen tror jag är ganska bra.

Om man går från att ha varit huvudansvarig till att du kommer in och tar med dig en som du är väldigt nära - det låter som att du kan förstå om Goitom kanske inte tycker att det var jättekul?

- Det kan jag förstå. Det skulle jag förstå alla. Jag har själv varit i andra situationer där man har kommit och så har någon fått kliva åt sidan. Det kan också bli känsligt. Du har haft någon som har sagt en sak och så kommer jag och säger något helt annat. Till samma grupp. Men Henok vet hur fotbollsvärlden funkar. Så han har varit jäkligt proffsig där.

ANNONS

Både Andreas Brännström och hans assisterande tränare Mesut Meral har pratat om att det är viktigt att förbättra träningsmängd och kulturen i det. Att man är för snäll i Sverige.

- Generellt så är man väl lite försiktig både vad gäller mängd och intensitet. Jag tycker att det finns flera lag i allsvenskan som inte är så intensiva. Man tror att det är jäkligt mysigt utomlands. Man lirar lite boll och får massa pengar och lirar på fina planer. Men så kommer man dit och så märker man att de tränar rätt hårt när de väl tränar. Så en liten intensitetsökning och en liten mängdökning. Det går att höja ribban lite både vad gäller mängd och intensitet, säger Brännström.

Upplever du att AIK har tränat för dåligt?

- Det finns olika grupper också. Ibland har du till exempel en väldigt gammal grupp. Då får du vara lite försiktig. Och ibland har du en massa ungdomar, som vi har nu, och som klarar mer. Men vi har ökat mängden här.

ANNONS

Har det synts på AIK, att spelarna har behövt träna mer och bättre?

- Om vi nu vill vara intensiva då behöver vi också träna på det sättet. Det är också en liten ändring i sättet att träna. Det är lite fler start och stopp. Små accelerationer. Om du nu ska pressa eller bedriva en annan typ av offensiv fotboll.

Hur ska ni spela?

- Vi har pratat om att vi ska kunna vara flexibla. Det finns olika typer av matcher. Vi kanske ska ha ett som är vi. Sedan har vi ett sätt som är lite offensivare. Vi kanske använder det i någon match eller kanske sista halvtimmen i någon match för att man behöver göra mål. Så vi jobbar lite på två spår just nu.

I de inledande träningsmatcherna har AIK spelat på olika sätt, någon gång med tre försvarare och någon gång med fyra stycken. Men två anfallare lär det i alla fall bli.

ANNONS

- Vi ska inte banka fast något i sten. Men i utgångspunkten så har vi jobbat med två forwards i de här två matcherna, säger Brännström.

Många är sugna på att se John Guidetti och Omar Faraj tillsammans - hur skulle de komplettera varandra?

- Ganska bra. John är ju smart så han kan anpassa sig lite till en forward. Och Omar är väl mer den här nia-tanken som spelar mot motståndarens mittbackar och är den oömma. En sådan spelare blir ofta ganska tacksam för en andra forward att spela med.

- Nu är inte Omar Kennet Andersson, men rätt många spelare runt Kennet gjorde mycket mål. Så om han är lite mer av den här tanken, och den som spelar bredvid kan ofta göra en hel del mål.

För nästan tre veckor sedan presenterade AIK landslagsmeriterade Jimmy Durmaz. 33-åringen har gått ifrån att ha varit ytter till att nu spela som central mittfältare.

ANNONS

- Jag ser honom i någon form av central roll. Jag ska inte lova för mycket men någon form av åtta tänker vi. Det kan bli lite offensiva uppgifter men det kan också vara en droppande spelare. Han har ju nästan varit mer sexa-åtta under sista tiden i Turkiet. Han är väldigt skicklig. Det är en bra assistspelare. Han är jättebra på den här sista passningen. Så är han för djupt så tappar du det, men han är skicklig i uppbyggnad. Vi får ge honom några träningar här och försöka mejsla ut en roll, säger Brännström.

Kan han försvara så som en sexa ska?

- Jag tror att om man pratar om honom som en sexa så mår han bättre av att ha en trebackslinje bakom sig. Då kan du leva lite mer. Han framför två mittbackar, då kanske du ska ha andra defensiva kvaliteter.

En sexa har alltid varit viktig för dig i dina tidigare lag, du har alltid byggt mycket kring en sexa - hur vill du att en sådan spelare ska vara?



ANNONS

- Det stämmer. Man vill ju alltid ha allt, som snabb och stark och det och det, men framför allt så ska han ha lite känsla. Han ska nästan vara ett säkerhetsbälte så att vi kan bli offensivare på andra positioner. Han behöver kunna ta ett balanserande ansvar. Stötta mittbacken när det behövs. Finnas för att andra spelare ska kunna ha lite högre utgångsposition. Det är en ganska defensiv roll men däremot har han ganska mycket boll.

Hur mycket har du sett Jimmy Durmaz som central mittfältare?

- När jag har sett honom i Turkiet så är det mer en central spelare som är väldigt skicklig på trånga ytor centralt. Att lirka ut den. Han har ju en bra fot. Att vända på spelet… han har inga problem att smacka bollen 40 meter ut till en ytter. Så han har blivit en lite mer stationär spelare, men smartare spelare kan man väl säga.

ANNONS

Saknar du någon spelartyp i din trupp?

- Vi har några jäkligt skickliga spelare centralt. Jimmy är en och Bilal Hussein en annan. Vi har Taha Ayari, och jag kan fortsätta räkna upp namn. Det är ganska bollskickliga spelare. Sedan är det så att allsvenskan är olika. Ibland blåser det. Vi börjar med nio gräsmatcher i rad. Det är andra typer av matcher. Så om vi fortsätter att prata om en sexa så kan du ibland behöva en annan typ av sexa, som kan ta lite större defensivt ansvar.

Det saknar du nu?

- Ja men det gör jag. Sedan är det möjligt att vi blir så bra på fotboll att det blir överflödigt. Men där är vi inte i dag och då behöver vi någon form av lägsta nivå. Vi behöver kunna ha en hygglig nivå på en dålig dag. Då hjälper det med någon som är lite av ett ankare på mittfältet.

Vilka har imponerat på dig så här långt?



ANNONS

- Det är rätt svårt att imponera under de första veckorna eftersom man ofta kör ganska tungt och intensivt. Men jag tror att det har varit viktigt att vi har fått in en sån här som Omar Faraj, som har kommit in i truppen med en självklarhet. Han ber inte om ursäkt för sig själv. Han tar ton och kör. Allt går inte rätt men han har gett ett starkt avtryck direkt.

Vad betyder AIK för dig?

- På något sätt är det Sveriges största klubb. Det är nog den klubb som påverkar flest människor, vare sig personerna vill det eller inte. Jag vet att det irriterar folk när jag säger så. Men det är också sant.

Är du AIK:are?

- Svår fråga. Hur ska jag säga? Min första match jag gick på var med en granne som var en jättestor AIK:are. Då måste jag ha varit typ åtta år. På den tiden var det fyratusen på Råsunda. Jag var allätare. Jag gick på allt. Jag var på Stadion och jag var till och med någon gång på Söderstadion och jag var på Råsunda. Jag gillade Björn Kindlund och Stefan Rehn. Sedan var jag väldigt mycket BP när jag växte upp och spelade där.

ANNONS

Om mindre än tre veckor är det dags för Andreas Brännströms första tävlingsmatch som AIK-tränare. Fram till dess har han många saker att fundera på. Några viktiga, och några som inte är lika viktiga, som om han ska leda AIK i träningsoverall eller i kostym?

- Den är svår. Jag kommer inte ha kostym här i Portugal. Men det är mycket möjligt att det blir kostym sedan. Jag har väl legat där mitt emellan tidigare. Jag har varken haft det ena eller det andra. Men det är nog närmare kostym än träningsoverall. Man får känna av var man är någonstans och vad som passar här. Och det är nog kostym, säger han.