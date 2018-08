Stor sammanställning – Uwe Röslers två första månader i Malmö FF: ”Mer som en engelsk tränare”

För åtta veckor sedan presenterades Uwe Rösler som ny Malmö FF-tränare, på rekommendation från Åge Hareide. Rösler tog över ett lag som dels var regerande svenska mästare och hade ett lag därefter, dels hade tre segrar på tolv matcher och bland allsvenskans mest ihåliga försvar. I en intervju med Fotbollskanalen några dagar efter anställningen så var det framför allt en sak som han slog fast.

- I varje klubb jag har tagit över så har jag haft en stor positiv effekt i början. I varje klubb, sa han med vältajmad paus mellan meningarna och tonläge för att definiera det som något definitivt.

Hans facit såhär långt är sex segrar, två oavgjorda, noll förluster, och 16-4 i målskillnad när Malmö FF i dag går in i tredje kvalrundan Champions League, mot ungerska Vidi.

Han pratade då också om att han var en tränare som kom in för att lösa problem och att det bara finns två typer av spelstilar (”framgångsrika och inte framgångsrika”), men också att fans kommer till arenor för att se attackerande fotboll. Under hans första träning smällde det på hårt med en mängd tacklingar som var på gränsen, och kanske ibland över den. Dessutom höjdes träningsbelastningen.

- Han ville spela med högre tempo än vad vi hade gjorde tidigare och ville se till att spelarna klarade av det, säger fystränaren Ben Rosen.

Generellt har även spelarnas totala distans gått upp i matcherna, även om det varierar. Matchen mot Örebro var det högsta som MFF uppmätt i år, den mot Cluj bland de lägsta. Rösler pratade också om att hitta rätt magkänsla kring belastning och vila, och de enda skadorna de har fått, trots tre matcher i veckan i en månads tid, är två mindre och liknande muskelkänningar på Fouad Bachirou och Carlos Strandberg.

- Att vi ”bara” har hamnat där under de här veckornas matchbelastning är vi jättenöjda med. Det är egentligen otroligt att vi har... Det behöver inte vara muskelskador, utan även smällar och stukningar som kommer av matchbelastning. Det är bara att hoppas att det fortsätter så, men nu har spelarna vant sig vid en högre träningsbelastning och -dos, säger fysioterapeuten Jesper Robertsson.

- Den ökade träningsbelastningen och -graden som han tog in efter att vi kom tillbaka från semestern, det var klart att det fanns en risk med det eftersom man ändrar belastning under säsong. Det är inget fel i att träna så, men där fanns en ökad risk och det pratade vi också om. Där tog vi oss igenom väldigt bra och får nu med oss som en liten extra gåva nu när vi kommit in i den tuffa matchperioden. Det blev bra, men det är klart det fanns en risk där. I övrigt har vi haft en god dialog från början och samarbetar väldigt bra.

Rosen fyller i angående de positiva långvariga effekterna och det täta matchschemat, som gjort att de knappt har annat än matchförberedande träningar:

- Om man kan återhämta sig mellan matcherna så kommer spelarna bli ännu mer vältränade ju längre tid det går. Problemet är om de inte återhämtar sig, resultaten dippar, det blir skador, sådana saker, men mängden matcher är inte problemet. Det handlar istället om de hinner återhämta sig mellan matcherna. Gör spelarna det så kommer de bli ännu mer vältränade.

- Spelarna som spelar gillar det. Spelarna som inte spelar är lite svårare att balansera. Hur håller vi de spelarna lika vältränade som de andra?

Spelarna har lyft fram samma sak kring den hårda perioden. Behrang Safari spelade sällan 90 minuter per match tidigare. Nu är han uppe i fyra raka.

- Jag visste sedan innan att ju mer jag gör, desto bättre känner jag mig. Problemet innan var väl att jag inte gjorde tillräckligt mycket, helt enkelt. Sedan vi fått tränarbytet har jag verkligen blivit pushad ”'to the limit” och det har hjälpt mig, sa Safari förra veckan.

Spelare berättar också om att Rösler har stort intresse av exempelvis kost och vila, och att det tillkommit några saker till rehaben och uppvärmningen. Han har också gjort några arbetsuppgiftsförändringar i ledarstaben, enligt assisterande tränaren Andreas Georgson.

- Jens (Fjellström) är mycket mer dedikerat till analysen och är inte ute på träningsplanen lika ofta. Han tittar på motståndare och vårt eget spel. Det är en ganska stor förändring.

- Rösler lämnar mycket av organisation och struktur på träningar till mig. Där var Magnus (Pehrsson) mer ”hands on” med det själv. Sedan vet Uwe vilka taktiska poänger han vill göra och kliver in i spelövningar och taktiska övningar, och driver det mer så han kan helt fokusera på det, säger Georgson och tillägger att de övningarna de har hunnit med ofta har varit för att öva mönster i anfallsspelet.

Fjellström jobbar inte bara med video, utan även annan data som exempelvis KPI (Key Performance Indicators). Sedan första juli finns också en regeländring som gör att bänken kan ha direktkontakt med personer på läktaren, vilket gör att Georgson på bänken och Fjellström på läktaren kan prata med varandra när de vill. Det har exempelvis underlättat halvtidsvilan, då de i förväg runt den 40:e minuten börjar att planera vad som ska göras under kvarten.

Röslers personlighet har också blivit uppmärksammad. Guillermo Molins pratade i en intervju med Skånesport gott om Uwe Röslers raka stil, och Bachirou går i samma spår.

- En speciell man. En bra man som tog in mycket intensitet i gruppen. Han håller alla på tårna, men är framför allt en bra och genuin man. Han är nära spelarna, han försöker ge självförtroende till alla, även de som inte spelar så mycket. Han är tuff. Han säger saker direkt till dig och det är en bra sak. Malmö behövde det.

Du har haft taktiska lagda tränare som Graham Potter och Pehrsson senast, hur är Rösler där?

- Han är taktiskt medveten. Han vet vad han vill ha och kan läsa av motståndarna väl. Han har sina idéer och är ungefär som jag har sett hos mina tidigare tränare. Han har sina idéer och en stark vilja. Han tror på något och ser till att spelarna följer det. Han är öppen att prata med och han lyssnar på vad man säger.

Ben Rosen fyller i angående personligheten:

- Det är lite som den andra sidan på spektrumet jämfört med Magnus, men det är inte saker som är bättre eller värre. Det är bara annorlunda saker.

Hur då?

- Hans tränarstil, ledarskap, hur han coachar spelarna. Hans stil är annorlunda. Det är en annan personlighet och en annan metodik. Uwe är mer som en engelsk tränare, han är bossen.

I det spelmässiga perspektivet har Rösler sagt att han väljer formation för att ha de elva bästa spelarna på planen, men att han i ett idealt scenario har tre anfallare som konstant gör platsbyten. Han tog dock över något som han definierade som en 4-4-2-trupp och som han såg ut att fortsätta med. På grund av yttermittfältsbrist testade han en 3-5-2 i sin andra träningsmatch, mot Midtjylland, och den är fortfarande kvar. Det har inneburit ändrade positioneringar på några av spelarna.

Behrang Safari har blivit mer mittback. Sören Rieks är vänster vingback. Arnor Traustason och Romain Gall har primärt använts som centrala mittfältare. Bachirou har hamnat längre ner och Oscar Lewicki högre upp. Några spelare har också kommit längre ifrån speltid i början, exempelvis Bonke Innocent och Egzon Binaku. De har bara spelat ungefär en halvtimme var, och det mesta av det när laget redan hade en 4-0-ledning mot Drita.

På det centrala mittfältet är oftast den till vänster den mer offensiva, och den centrala i en lägre position för att sätta igång passningsspelet enligt Bachirou. Framför allt den vänstra delen av laget, med Rieks och Traustason som kom från en tung vår, har hängt ihop väl och det var där Cluj prioriterade mycket av sitt försvarsspel. Anfallarna har också kommit igång. Markus Rosenberg har pratat om att Carlos Strandberg har fått instruktioner att vara ännu närmare mål och fokusera ännu mer på målskyttet, medan flera andra spelare tryckt på att laget generellt har fått till ett ännu bättre presspel.

På gårdagens presskonferens tyckte också Johan Dahlin att lagets defensiv totalt sett hänger ihop bättre.

- Det är mer konkret hur vi ska spela i de defensiva delarna och det syns i resultaten.

- Alla vet mer specifikt hur de ska försvara som ett lag. Innan var vi mer fokuserade på när vi hade bollen och släppte in många onödiga mål.

Det är fortfarande många utmaningar kvar. Det är en trupp där startelvan ibland har en snittålder på nära 30 år, laget måste vinna nästan varje allsvensk match om de vill vara med i SM-guldstriden, lärlingarna har ännu inte fått speltid, och än så länge har de bara spelat matcher under Rösler i en månads tid. Han själv var förra veckan återhållsam när han fick frågan vilka saker han som han fortfarande vill förbättra.

- Vi har precis börjat att jobba med varandra. De senaste tre och en halv veckorna har vi inte kunnat jobba med något specifikt. Det har bara varit match, återhämtning, förberedelse, match återhämtning, förberedelse... Jag vill ha en period där vi kan jobba med specifika saker. Just nu förlitar vi oss bara på det vi gjorde veckorna innan den sjunde juli.

- Det finns definitivt saker vi kan förbättra, men jag kommer inte säga vilka.