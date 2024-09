Stora dramat: Gais slog VSK - mål bortdömt på övertid

IF Elfsborg

Nästjumbon Västerås SK jagade under lördagen viktiga poäng i bottenstriden, då topplaget Gais gästade i allsvenskan. Matchinledningen var jämn, samtidigt som det svängde åt båda håll med målchanser och till slut fick Göteborgslaget fira.

Gais vann först boll på offensiv planhalva, innan Gustav Lundgren drev in från högerkanten i straffområdet och smällde in kulan i nät till 1-0 efter 20 minuters spel. 17 minuter senare var det dags igen. Då klev Axel Henriksson fram efter en frispark och nickade in 2-0.

Gais var samtidigt inte nöjt med det, och utökade strax före halvtid till 3-0. Alexander Ahl Holmström mötte ett inspel i straffområdet och petade in bollen i mål. Det följdes sedermera av burop från hemmasupportrar i halvtid.

- Vi började matchen bra, men sedan lät vi dem komma in i det sakta men säkert och de gjorde tre mål på oss. Vi släppte in ett enkelt mål och det blev lite tuffare. Förhoppningsvis gör vi det bättre i andra halvlek, sa VSK:s Camil Jebara till Max i paus.

- Stabilt. Vi fick ingen jättebra start, då vi blev låga, men vi var effektiva, ställde om mot dem bra och 3-0 tackar man inte nej till, sa Gais-målskytten Gustav Lundgren till Max.

I början av andra halvlek fick VSK en chans att komma in i matchen - efter att August Wängberg fått bollen på sin ena arm i straffområdet. Abdelrahman Boudah var därefter kylig från straffpunkten och reducerade i matchen. VSK jagade sedan fler mål, och i 85:e minuten nickade inhopparen Viktor Granath in hemmalagets andra mål.

På övertid, i 92:a minuten, blev det än mer drama.

Boudah nickade in bollen i mål till vad han trodde var 3-3, men fullträffen blev bortdömd. Anledningen? VSK:s Karl Gunnarsson drog, precis innan målet, på sig en frispark till Göteborgslaget för en knuff i straffområdet, vilket resulterade i frustration i hemmalaget.

Mer än så blev det heller inte för VSK, och Gais vann med 3-2 på Hitachi Energy Arena. Efteråt skanderade VSK-supportrar "domarskandal".

- Vi var riktigt dåliga i första halvlek. Vi var bättre i andra halvlek, men det är lätt att det blir så, då de ledde med 3-0 och slappnade av lite, säger Boudah till Max.

Om det bortdömda målet säger Boudah följande när han får se bilder på knuffen:

- Det är helt sjukt att han vågar blåsa frispark där, tycker jag, säger han och fortsätter:

- Det var starkt att komma tillbaka i andra halvlek, men de ledde med 3-0 inför andra halvlek och alla lag backar då automatiskt. Det är ingen som gör det medvetet, och vi tryckte på. Det var starkt att vi kom tillbaka i andra halvlek, men vi gjorde det riktigt, riktigt dåligt i första halvlek. Vi förtjänar inte att vinna när vi spelar så.

Gais-kaptenen August Wängberg om det bortdömda målet:

- Jag tycker att det var ett par situationer, där de knuffade i ryggen, och i min bok ska det vara frispark. Jag har inte sett Noréns (Axel) duell tidigare, och det är svårt för mig att bedöma, men när det är en knuff i ryggen tycker jag att det ska vara frispark. Det kan likväl vara straff vid en knuff i ryggen i ett solklart läge.

Gais är just nu på femte plats, medan VSK är näst sist i allsvenskan. På onsdag ställs Gais mot Malmö FF hemma, medan VSK spelar mot IFK Värnamo på söndag i nästa vecka på bortaplan i Småland. Samma dag spelar även Gais mot Djurgårdens IF på hemmaplan.

- Vi blev bitvis lite låga, men vi kontrade och skapade fina chanser i första halvlek. I andra halvlek blev vi alldeles för passiva och gjorde en klappkass halvlek. Vi visade oss inte, spelade inte och lyckades inte etablera anfall. Vi borde kunnat döda deras energi, men de fick sedan en straff och energi av det. Det var tajt, säger Wängberg.

Startelvor:

Västerås SK: Brattberg - Granath, Nsabiyumva, Smand - Thongla-Iad Warneryd, Ask, Linday, Larsson - Johansson, Boudah, Jebara.

Gais: Krasniqi - Wängberg, Noren, Beckman, Wendin Thomasson - Henriksson, Åberg, Milovanovic - Lundgren, Ahl Holmström, Celik.