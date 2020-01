Storseger för MFF - Nalić: "Jättekul att få dra på den himmelsblåa tröjan igen"

Malmö FF rivstartade träningspremiären mot den gamla stadsrivalen IFK Malmö på Malmö IP. Efter 18 minuter stod det 0–3 till den allsvenska serietvåan mot division 2-laget IFK Malmö.

Mittbacken Anel Ahmedhodžić rullade in ledningsmålet på en hörnvariant, innan en spelsugen Adi Nalić först satte ett friläge och sedan placerade in trean med ett skott nära straffområdeslinjen.

- Jag kunde gjort ett till. Men det var jättekul att få komma ut och spela och ta på sig den himmelsblå tröjan igen, det var underbart, säger Adi Nalić.

Klasskillnaden var uppenbar trots att MFF bara är inne i sin andra träningsvecka under 2020. De himmelsblå fick mycket ytor och tid med bollen, och motståndet kom knappt in på den offensiva tredjedelen under hela matchen.

Efter utlåningen till AFC Eskilstuna förra året hoppas 22-årige Nalić på en omstart under den nye tränaren Jon Dahl Tomasson.

- Jon har varit ganska så enkel och klar med det han vill. Det vi har tränat på de här två veckorna är det han vill se ikväll, det hoppas jag att han fick se. Sen om han är glad och nöjd får vi se efteråt, men det tror jag, säger Nalić.

Malmö FF ställde efter paus upp med ny startelva som brukligt i träningspremiärer. Tempot var fortsatt makligt fram tills att 0–4 kom i den 73:e efter en nickskarv i mål av mittbacken Hugo Andersson.

Sex minuter senare fyllde anfallaren Guillermo Molins på till 0–5 efter ett mönsteranfall. Samme Molins gjorde Malmös sjätte mål tre minuter senare från nära håll. Två minuter före full tid gjorde Erdal Rakip 0–7 till Malmö FF.

På måndag åker MFF till Marbella för ett träningsläger, där motståndet väntas bli betydligt svårare i form av FC Krasnodar och Slavia Prag.

Malmö FF

Första halvlek: Dahlin; Borgström, Ahmedhodžić, Lewicki Safari; Bachirou, Christiansen; Nalić, Traustasson, Rieks; Kiese Thelin

Andra halvlek: M. Nilsson; Larsson, H. Andersson, Nielsen, Knudsen; Prica, Innocent; Antonsson, Rakip, Berget; Molins

Byten: 26’ Traustasson UT, Vagić IN

Matchfakta

IFK Malmö – Malmö FF 0–4 (0–3)

0–1 (7’) Ahmedhodžić, 0–2 (9’) Nalić, 0-3 (18’) Nalić, 0-4 (73’) H. Andersson, 0-5 (79’) Molins, 0-6 (82’) Molins, 0-7 (88) Rakip

Varningar: Nalić (MFF)