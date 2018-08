Stort intresse för slutsålda toppmötet mellan Peking och Bajen: ”Största matchen sedan 2015”

Både Hammarby och Norrköping har imponerat i årets allsvenska och ikväll möts serietrean och tvåan i ett hett toppmöte. Inför matchen ligger Hammarby fem poäng före Norrköping och kan därmed rycka rejält med AIK, som leder tabellen tre poäng före Bajen med en match mer spelad.

På söndagen meddelade IFK Norrköping att mötet med Hammarby är slutsålt och hemmafansen är laddade.

- Det är en riktigt stor match. Många tycker att det alltid är något extra när Stockholmslagen kommer, och när tabelläget är som det är blir det ännu större. Det är upplagt för en elektrisk stämning. Vi är redo att ge allt, säger Marcus Carlsson, från Peking Fanz styrelse till Norrköpings Tidningar.

- Det är den största matchen för oss sedan 2015 tycker jag. Det som kan jämföras är när vi kvalade till Champions League mot Rosenberg. Att det är en måstematch för oss gör ju inte saken sämre direkt.

Mötet mellan Norrköping och Hammarby sänds i C More Fotboll och kan streamas via cmore.se.