Strand om råskinn-stämpeln - och Levis utspel: "Allt han sa var fina ord"

Elfsborg imponerade i fjol med att knipa en andraplats i allsvenskan och får i sommar kvalspela till Europa Conference League. En av förgrundsfigurerna i fjol, Simon Strand, som har varit ordinarie i laget under de två senaste säsongerna, menar nu att fjolåret har gett laget gott om energi in i den här försäsongen.

Den 27-årige vänsterbacken är nu på väg tillbaka från en meniskskada, som han åtgärdat efter förra säsongen, och tränade under onsdagen för fullt igen. Han tror på comeback i någon av de kommande träningsmatcherna framöver.

- Jag gjorde en titthålsoperation för minsken och skrapade bort lite. Det ska vara bra nu inför det här året, men det har tagit ett tag att komma tillbaka i full träning. Nu börjar jag i varje fall komma igång, säger han till Fotbollskanalen.

Strand ser fram emot ett roligt år med både allsvenskan och Europa-spel.

- Det är verkligen en morot att veta att vi ska kliva in i ett Europa-spel. Det ska bli en riktigt rolig säsong, och det är också skönt att ha med sig att vi kom på andra plats i fjol, men nu är det också en ny säsong och vi ska bevisa att vi ska vara där uppe, säger han.

Elfsborg tappade under hösten i fjol skyttekungen Jesper Karlsson och nyligen lämnade även kaptenen Sivert Heltne Nilsen. Samtidigt har bland annat danske mittfältaren André Römer och talangfulle spelaren Ahmed Qasem kommit in.

- Jag tycker att det känns bra och jag får lita på att Jimmy (Thelin, manager), Stefan (Andreasson, klubbchef) och de andra som sköter delarna med rekrytering av spelare. De har koll på det, och vi har inte tappat så många. Vi har fortfarande ett jäkligt starkt lag, samtidigt som det också är skönt att få in förstärkning med lite nya friska fläktar. Vi får hoppas att de passar in i vårt sätt att spela.

Strand skrev nyligen på ett nytt kontrakt över 2024 och har i dagsläget inga planer på att lämna Borås-laget. I framtiden vill han utomlands igen, men nu trivs han i Elfsborg.

- Jag är ändå 27 år, så jag har fortfarande drömmar och mål om att kunna spela i en större liga och se hur man kan mäta sig där. Just nu har jag dock fokus på Elfsborg och jag vill absolut hjälpa Elfsborg, men sedan vill jag också testa på proffslivet utomlands, vilket jag har fått känna på i en månad i alla fall.

Strands senaste utlandsäventyr i danska Lyngby under 2018 blev nämligen inte så lyckat. Lyngby var under den perioden inne i en djup ekonomisk kris, då ägaren hade gjort en förlust på 160 miljoner kronor, vilket gjorde att Strand och flera andra spelare lämnade klubben efter att ha fått tillåtelse att göra det, då de inte fick ut sin lön för en månad.

- Jag kände inte av något när jag var där. Det kändes riktigt bra och vi hade ett bra träningsläger utomlands i tio dagar, där vi bland annat mötte Ajax. Sedan blev det lite turbulent två-tre sista dagarna innan jag lämnade, men annars trivdes jag riktigt bra där också. Det skulle vara kul att testa på något nytt också, även om jag trivs jäkligt bra här just nu, säger vänsterbacken.

Något han inte kan tänka sig i dagsläget är en flytt till IFK Norrköping.

Jonathan Levi, som har en bakgrund i Elfsborg, sa i veckan till Aftonbladet att Strand är den spelare i allsvenskan som han helst skulle vilja ha in i Peking. Detta då Strand, i Levis tycke, är den mest hatade spelare i allsvenskan, men även tillför attityd, karaktär, inställning och hårdhet.

Strand blir glad när han hör om sin tidigare lagkamrats ord.

- Det är kul att höra. Jag tycker allt han sa var fina ord. Jag vet inte varför alla hatar mig så mycket, säger han och skrattar.

- Det var riktigt fina ord. Jag har bara fina saker att säga om honom också, men då får han nog komma tillbaka till Elfsborg om vi ska ha en tid tillsammans igen, fortsätter han.

Är ni goda vänner?

- Ja, absolut. Vi kom riktigt nära när han var här, så vi har fortfarande kontakt och snackar mycket.

Strand har under senaste åren fått en stämpel på sig som ett råskinn med anledning av många kort. Statisitiken visar också att han har plockat på sig ett antal kort genom åren.

Under 2016 tog han sju gula kort, under 2017 blev det nio gula kort, under 2018 fem gula kort och under 2019 hela tolv gula kort i Elfsborg. I fjol blev det lite färre med tre gula kort, men också tre röda kort på 24 matcher i allsvenskan.

Strand ger nu sin syn på alla kort i Elfsborg.

- Första året tycker jag att det var många "töntiga"gula kort. I fjol fick jag två gula vid något tillfälle, där jag vid andra gula fick ett skott på handen. Då är det lite otur, så jag känner inte att det har varit så fula röda kort. Det var också ett ganska speciellt år. Om det ska hända speciella saker något år var det väl det året, säger han.

Vänsterbacken tror vidare att de allsvenska domarna har koll på honom.

- Domarna hade väl någon bild av mig. Jag tycker att jag var riktigt lugn, men jag fick tre röda i stället. De har väl ögonen öppna mer, och när det inte är publik, så har inte de lika mycket press på sig, vilket både är positivt och negativt. Jag får ta en kaffe med domarkåren och se om vi kommer bättre överens det här året.

Tycker du själv att du agerar fult på planen?

- Jag känner mer att jag spelar tufft. Vissa gånger har man lite tjuvknep med några, men för det mesta är jag en tuff spelare, som kanske spelar lite på gränsen. Vi får väl ta in VAR eller något som kan hjälpa domarkåren i vissa lägen också. Det är ju inte så lätt att se hela tiden heller, men det är heller inte kul med att det ska tittas på en datorskärm hela tiden vid varje beslut. Det kan dock bli väldigt avgörande med olika situationer, så jag tycker att de kan få mer hjälp. Sedan är frågan om det är VAR eller något annat som är bäst.