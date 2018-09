Strandberg snart tillbaka: "Kan spela inom två veckor"

Malmö FF-anfallaren Carlos Strandberg, 22, kom senast till spel den 18 augusti i Skånelagets 2-0-seger mot Trelleborg på Stadion. Sedan dess är anfallaren inte noterad för en enda minut på planen med anledning av en muskelbristning i ena låret. I mitten av september meddelade MFF:s fysioterapeut Jesper Robertsson att det dröjer mellan tre och fyra veckor före han är tillbaka i spel igen.

Nu meddelar i sin tur klubbens läkare Pär Herbertsson att anfallaren kan vara redo för matchspel igen om två veckor.

- Med lite tur kan han nu spela inom två veckor igen. Jag tror det kan gå om det fortsätter att se ut som det gör nu, då är det möjligt. Det viktiga just nu är att han klarar av löpträning igen och att hans kropp svarar på det, säger MFF:s läkare Pär Herbertsson till Fotbolldirekt.se.

Strandberg missar mötet i kväll med IFK Norrköping, men förväntas därmed även att missa helgens möte med Gif Sundsvall och mötena i nästa vecka med Besiktas i gruppspelet i Europa League och med BK Häcken borta i allsvenskan.

Malmö FF:s möte med Norrköping i kväll börjar klockan 19.00 och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.