Strömbergs kanonräddningar räckte inte: ”Det är inte vår bästa period”

Djurgården skaffade sig en 2-0-ledning i paus borta mot Varbergs Bois under onsdagskvällen. Varbergs Bois hamnade i brant uppförsbacke och lyckades inte komma ikapp. Nykomlingen reducerade förvisso, men det blev ingen kvittering.

Hemmalagets målvakt August Strömberg är framförallt besviken på lagets första halvlek.

- Vi gjorde en bedrövlig första halvlek. Vi kom inte alls upp i nivå och slarvade mycket. Det kändes inte som att vi var med i huvudet riktigt heller. Vi hade lite dålig attityd. Vi fick en välförtjänt utskällning i paus, säger 28-åringen.

Vad säger du om målen ni släppte in?

- Första var ett bra inlägg och en bra nick. Hur vi agerade får man kolla på i efterhand, men det var bra gjort från deras sida. Vid straffen så fick jag en snål hemåtpassning. Jag kände att det var en 50-50-boll och försökte gå dit och vinna den. Han kom först. Att det var straff är väl inget att snacka om.

Vad sade tränaren Joakim Persson i paus?

- Att det var alldeles för dåligt. Jag tror att alla kan hålla med om det. Vi tog till oss det någorlunda och gjorde en bättre andra halvlek än första, säger August Strömberg.

Varbergs Bois ryckte mycket riktigt upp sig efter paus och fick in 1-2 genom Jon Birkfeldt, som gjorde sitt första allsvenska mål.

- Vi fick in lite fräscha ben och jag tycker att vi höjde oss i andra halvlek. Vi fick in ett mål och fick lite tryck på dem. Tyvärr fick vi inte in kvitteringen, säger målvakten.

Göteborgaren svarade för flera klassräddningar under slutkvarten. Bland annat så nekade han Kalle Holmberg att bli målskytt genom ett svara för en jätteräddning.

- Jag fick absolut göra några bra räddningar. Men tyvärr så ledde det ingenstans. Det hade varit fint om vi hade fått in en kvittering, säger han.

Varbergs Bois har nu spelat fem raka matcher i allsvenskan utan att vinna. Senaste vinsten kom hemma mot Mjällby den 16 juli. Sedan dess har det blivit tre kryss och två förluster.

- Det är inte vår bästa period. Man får också se lite till prestation och i förra matchen (hemma mot Östersunds FK) var vi det klart bättre laget och skulle haft med oss tre poäng. Vi har haft lite flyt med oss i någon match innan och nu har vi haft lite motgång, framförallt i förra matchen och lite nu också tycker jag, säger August Strömberg.

Han och 40-årige veteranen Stojan Lukic har alternerat i Varbergs Bois mål hittills under säsongen.

- Vi har roterat otroligt mycket på alla positioner i vårt lag. Det är en del av ”Jocke” Perssons filosofi helt enkelt. Det är tätt mellan matcherna och vi vill hålla alla fräscha. Lagen har gjort på lite olika sätt. Vissa har kört på samma elva och vi har alternerat, säger han.

Hur ser du på fortsättningen?

- Vi ska bara fortsätta att jobba på. Jag tycker inte att vi har varit långt borta i någon match än så länge. Vi är med i alla matcher och har verkligen inte gjort oss oförtjänta av poängen vi har. Vi kanske snarare skulle ha haft några poäng till. Vi vet att vi är tillräckligt bra för att vara i allsvenskan, säger August Strömberg.