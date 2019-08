Succéinhopp mot AFC - nu tar Bahoui plats i "Omgångens lag"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Inför förra årets säsong inledde TV4 och C More ett samarbete med sportanalysföretaget Football Analytics Sweden, vars produkt Playmaker.ai omvandlar fotbollsdata till insikter om vad som händer på planen. Fotbollskanalen presenterar därför i år, precis som under förra säsongen, omgångens lag i allsvenskan efter varje spelad omgång, baserat på den avancerade datan från Playmaker.ai.

I omgång 19 utmärkte sig flera spelare från Stockholmslagen där Djurgården har tre spelare med i "Omgångens lag" efter överkörningen av Sirius.

I laget tar också Nabil Bahoui plats. Detta efter att AIK:s offensiva spelare svarat för två mål i sitt inhopp mot AFC Eskilstuna.

Målvakt:

Aly Keita (3)

Försvarare:

Aslak Fonn Witry (2), Rasmus Lauritsen (1), Viktor Elm (2), Elliott Käck (1)

Mittfältare:

Erik Friberg (2), Nabil Bahoui (1), Anders Christiansen (5)

Anfallare:

Alexander Kacaniklic (3), Henok Goitom (2), Jonathan Ring (3)