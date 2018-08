Sudic bröt redan i halvtid för TFF: "Sa att han inte ville riskera mer"

Våren 2017 drog Jasmin Sudic på sig sin fjärde korsbandsskada i karriären i mötet mellan Häcken och Djurgården. Tidigare i veckan gjorde han sin första tävlingsmatch sedan skadan i hemmamötet med Hammarby, och när serien i dag vände med ett nytt möte med Bajen fanns han med från start på nytt på Tele2 Arena.

Det blev dock bara 45 minuter för Sudic, som bröt matchen redan i halvtid.

- Eftersom vi bytte i paus är det ganska bra. Hade han fortsatt spela hade det varit värre. Det betyder på fotbollsspråk att han inte har gått sönder, men han har inte spelat som exempelvis Alex Blomqvist, som har gjort 30 matcher utan att bli utbytt där det rullat på vecka ut och vecka in. Vi behöver Jasmin under hösten. Han hade en känning under matchen som kom mer och mer och vi valde att byta innan det blev för sent. Nu blir det återhämtning och lite rehab på det, så hoppas vi att han ska vara redo för fortsättningen, säger Trelleborgs tränare Patrik Winqvist på presskonferensen efter matchen.

- Han sade att han inte ville riskera mer, och det var ungefär så vi kände också, säger Winqvist.

Nästa match för Trelleborg spelas på måndag om en dryg vecka hemma mot Gif Sundsvall.