Sundgren bekräftar flytt från AIK: "Men har inte gjort min sista match"

Inför den här säsongen var Daniel Sundgren nära att flytta till Aris i den grekiska högstaligan. Men flytten sprack i sista stund. AIK ville inte släppa ytterbacken för det upplägg som Aris erbjöd.

- Det var väldigt nära, väldigt nära. Nästan lite störande nära. Men man har ju förstått att det är så det funkar i fotbollsvärlden. Det kan spricka på minsta lilla och det här var väl kanske inte minsta lilla, men det var… lite av en skitgrej kanske. AIK vet hur det fungerar och de ville ha allting (pengar) på samma gång, lite så, har Sundgren tidigare berättat för C More.

Men Aris intresse för 28-åringen har kvarstått och grekisk media har rapporterat att det finns en muntlig överenskommelse mellan klubben och Sundgren om att en flytt ska ske i sommar. Aftonbladet skrev i april att affären är helt klar, vilket AIK dementerat.

Sundgren, vars kontrakt med AIK går ut efter säsongen, spelade en av sina sista matcher i den svartgula tröjan (åtminstone för den här sejouren) under söndagen. Då vann laget mot Hammarby med 2-0 på Friends Arena.

Efter matchen fick Sundgren en fråga av C More om han ska flyga till Grekland under måndagen inför den eventuella flytten.

- Jag älskar AIK och kommer fokusera på det här till något annat händer, men alla vet om att det är mycket rykten och mycket av det stämmer kanske, svarade då Sundgren.

- Vad jag vet är grekisk fotboll väldigt bra så får man spela i en sådan liga skulle det vara utvecklande.

I den mixade zonen en stund senare bekräftar Sundgren att han ska flyga ner till Grekland.

- Det stämmer. Jag kommer åka dit, ja, säger han.

- Det är jättekul. Jag har krigat för det här under hela mitt liv. Jag har, som ni vet, haft lite tuffare tider innan och jag har krigat mig tillbaka och lyckades leverera bra förra året genom att vinna ett guld. Det har belönat sig med att åtminstone en grekisk klubb vill ha mig. Det är kul.

Är tanken att du ska vara kvar fram till det svenska transferfönstret öppnar? Blir det fler matcher i AIK?

- Ja, jag har inte gjort min sista match i AIK.

Sommaruppehållet för AIK löper fram till den 25 juni. Sundgren kommer alltså vara tillgänglig i några matcher till för de svartgula innan flytten blir verklighet.