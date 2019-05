Sundsvall-duo missar mötet med ÖSK: "Ljumskskada - mer vill jag inte gå in på"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Gif Sundsvall tar på lördag emot Örebro SK hemma på NP3 Arena i allsvenskan. Då kommer inte Omar Eddahri och Eric Björkander till spel. Eddahri har missat fyra senaste seriematcherna och är fortsatt inte tillgänglig för matchspel - trots att det under senaste veckan sett bättre ut på träningsplanen. Anfallaren kan i stället vara tillgänglig i nästa veckas möte på onsdag med Sirius i Uppsala.

- Han var med på delar av fotbollsträningen och är mycket bättre nu. Han är inte med i morgon, men om allt fungerar bra under helgen ska han kunna vara tillgänglig för spel under nästa vecka, säger fysion Sandra Sandberg till Sundsvalls Tidning.

Björkander satt i sin tur på bänken senast mot Häcken, men har dragits med en ljumskskada och ännu är det oklart när han är redo för spel igen. Han kommer att fortsätta att rehabiliteringsträna framöver.

- Det är en ljumskskada, men mer än så vill jag faktiskt inte gå in på, säger Sandberg till tidningen.

Sundsvalls möte med Örebro börjar under lördagen klockan 18.00 och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.