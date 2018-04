Sundsvall-målvakt spelar i vår för VM-plats: "Alla drömmer om det"

Den iranske målvakten Alireza Haghighi, 29, var under 2014 förstemålvakt för Iran, när landslaget blev kvalificerat för VM i Brasilien. Han spelade i alla gruppspelsmatcherna i mästerskapet, där laget kryssade mot Nigeria och förlorade mot Argentina och Bosnien & Hercegovina, vilket innebar att laget fick lämna mästerskapet direkt.

Tre år senare skrev målvakten, inför förra säsongen, på för den allsvenska nykomligen AFC Eskilstuna för spel i Sverige. Han var däremot inledningsvis skadad och gjorde först i juli debut mot Sirius på bortaplan för att sedan avsluta säsongen som ordinarie målvakt.

- Förra säsongens spel i AFC Eskilstuna var en framgång för mig personligen, även om laget tyvärr åkte ur allsvenskan. Jag missade första halvan av säsongen på grund av skada, men när jag väl fick spela tycker jag att det gick bra. Jag kom med i allsvenskans bästa elva och blev matchens lirare ett par gånger. Dessutom hamnade jag i poängprotokollet efter en assist i vår vinst mot Malmö FF, säger Haghighi.

- Innan jag anslöt till Eskilstuna visste jag inte mycket om allsvenskan, men jag måste säga att ligan är bättre än vad jag trodde. Det finns många bra lag och spelare här som kan ta steget ut i Europa. Det finns många bra lag som slåss för guldet, bland annat Malmö, AIK och Djurgården, fortsätter han.

Men det var också ett annorlunda år för målvakten. Han hade inte särskilt bra koll på allsvenskan när han kom till Sverige och var inte van vid att spela på konstgräs.

- I Iran känner man inte riktigt till allsvenskan även om ligan fått mer uppmärksamhet på sistone tack vare mig och Saman Ghoddos i Östersund. Det är en bra och jämn liga med många bra lag. Alla lag kan verkligen slå alla, det visade vi inte minst när vi som jumbolag spelade ut ett annars överlägset Malmö FF. Skillnaderna är små mellan klubbarna vilket gör att du inte har råd att underskatta någon motståndare alls, säger Haghighi.

- Även om många lag spelar på konstgräs i dag så är det riktigt bra kvalité på dem. Det går inte att jämföra med konstgräsplaner i Iran. Annars tycker jag att den bästa gräsplanen i allsvenskan faans i Uppsala. Den höll yttersta klass. Det var därför lite ironiskt att vår match mot Sirius skjöts upp förra veckan på grund av att planen inte var spelklar, fortsätter han och syftar på Sundsvalls match mot Sirius i allsvenskan i år.

Skulle du rekommendera allsvenskan till andra iranier?

- Hundra procent! Jag tror dock att vädret och spelschemat bidrar till att man kanske drar sig för att komma hit. En professionell fotbollsspelare ska dock inte påverkas av sådant som vädret, säger han.

Vad syftar du på med spelschemat?

- Allsvenskan är inte i synk med resten av Europa. Överallt har man en höst-/vårsäsong men i Sverige spelar man under vår/höst. Det gör att transferfönstret och massa annat påverkas. Jag tror att allsvenskan skulle kunna locka fler sponsorer och bättre spelare om man anpassade sig till resten av Europa. Jag har spelat i Ryssland och där är det också väldigt kallt, man har bara ett längre vinteruppehåll, men annars är det som resten av kontinenten, säger Haghighi.

Målvakten lämnade efter förra säsongen AFC Eskilstuna med sikte på att åter ta sig ut i Europa, där han tidigare representerat bland annat tre olika portugisiska klubbar och ryska Rubin Kazan, men valde att återvända till allsvenskan och den här gången till Sundsvall.

- Efter sista matchen med AFC kände jag mig redo för en ny utmaning, så det var inte aktuellt med allsvenskan faktiskt. Jag hade flera bra erbjudanden från svenska klubbar, men tackade nej. Jag fick även erbjudanden från topp 5-ligorna i Europa, men endast som reservmålvakt och det lockade inte alls, speciellt nu när det är VM i år och alla spelare behöver visa sig. Men det blev inte riktigt som jag hade tänkt, då det är sällan målvakter flyttar på sig mitt under en säsong. Det är som sagt ett av problemen med allsvenskan, då jag tycker att spelschemat är helt fel, säger han.



Men lotten föll till slut på Gif Sundsvall ändå?

- Eftersom transferfönstret i Skandinavien fortfarande var öppet kände jag att en återkomst till Sverige och allsvenskan skulle vara det bästa för mig. Jag känner till landet och ligan, så det blev ett enkelt beslut. Det är en klubb som ändå är etablerad i allsvenskan till skillnad från min förra klubb som gjorde sin första säsong där. Erfarenhet och rutin spelar ändå roll, säger han.

Varför har du bara kontrakt över tre månader?

- Jag vill kunna lämna allsvenskan efter VM och för att börja om från början i Europa måste det ske före säsongen drar igång, säger han.

Hur ser du på att många tippat att Sundsvall ska åka ur alllsvenskan?

- De har givetvis rätt till sina åsikter, men det är inte de som är på träningarna varje dag. Vi vet vad vi kan och Gif Sundsvall är tillräckligt bra för att spela i allsvenskan. Vi behöver fortsätta spela ihop oss och utvecklas, men allsvenskan är en jämn liga, där det inte finns några enkla matcher, säger han.

Haghighi hade efter världsmästerskapet 2014 stora skadeproblem och tappade därmed sin plats som förstemålvakt i landslaget, samtidigt som han under senaste tiden pendlat mellan att vara uttagen till landslagets samlingar. Nu vill han komma i form och få speltid i allsvenskan för att ta en plats i Irans VM-trupp till Ryssland.

- Alla spelare drömmer om att spela i VM för sitt landslag, så även jag. Jag känner mig stolt att ha spelat för Iran i VM 2014. Vi mötte tre bra lag i Nigeria, Argentina och Bosnien. Ingen trodde på oss, alla trodde att vi skulle släppa in minst tre mål per match och att vi skulle skatta oss lyckliga om Iran bara släppte in fem mål mot Argentina. Men vi spelade 0-0 mot Nigeria och var riktigt bra mot Argentina, det var bara ett sent mål i 92:a minuten från Messi som gjorde att vi inte fick poäng där också, säger han.

I år har landslaget åter en tuff grup med Marocko, Portugal och Spanien, där Iran inleder gruppspelet den 15 juni mot Marocko på Krestovskij stadion i Sankt Petersburg.

- Även här har folk skrivit av Iran redan innan VM börjat. Irans grupp är svår, men det finns inga dåliga lag i VM. Vi har, med vår tränare Carlos Queiroz, visat att vi är bäst i Asien. Spanien är kanske världens bästa landslag, Portugal har Cristiano Ronaldo och Marocko har många bra spelare, men Iran kommer att kämpa för att ta sig vidare till nästa omgång och göra folket glada, säger målvakten.

Men först väntar spel i allsvenskan i vår, där han härnäst ställs under fredagen mot Malmö på hemmaplan i Sundsvall. Det är ett lag som han har goda erfarenheter från att möta, då han senast var med och besegrade laget med 3-1 på Tunavallen.

- Sundsvall har en intressant blandning av unga spelare och några veteraner. Det ska bli kul att ställas mot Sveriges bästa lag. Fotbollen är oberäknelig och allt kan hända. Se bara vad Roma och Liverpool har lyckats med i Champions League. Allsvenskan är en jämn liga, det finns inga enkla matcher för något lag, säger han.

Sundsvall ställs fredag kväll klockan 19.00 mot Malmö och matchen sänds i C More.