Sundsvall-spelare dödshotad - klubben tar avstånd: "Dessa beteenden kan vi aldrig tolerera"

Gif Sundsvall ramlade nyligen ur allsvenskan och spelar i superettan 2023. Under fredagen går "Giffarna" ut med att klubben vill ta avstånd från "några händelser".

Sundsvall medelar att en spelare i klubben blivit dödshotad.

"Än värre, och som vi uppmanar alla som har hjärtat för GIF Sundsvall och fotbollen hjälper oss att ta avstånd mot och bryta, är när en av våra spelare under matchen mot Djurgården får ta emot dödshot riktade både mot honom och hans familj", skriver Sundsvall på sin hemsida.



"Dessa beteenden kan vi aldrig tolerera. Syftet med idrotten är att förena människor i en gemensam strävan för ett tryggt och jämlikt samhälle. GIF Sundsvall står för en fotboll som bygger på kamratskap, rent spel utan hot och våld", skriver "Giffarna" vidare.

Vidare skriver även Sundsvall att klubben har tagit emot kritik under säsongen, och att det hängts upp plakat utanför föreningens kansli.

"Vi har blivit kontaktade av många besvikna människor under säsongen och vissa har varit mycket kritiska till hur GIF Sundsvall har hanterat situationen. Det har vi förståelse för och det är helt okej. Vissa av synpunkterna har dessutom väckt tankar och idéer som föreningen har tagit med i arbetet under året och in i planeringen för nästa år", skriver "Giffarna".



"Men att, som de senaste veckorna, hänga plakat utanför föreningens kansli, en plats där människor går för att arbeta varje dag, och där enskilda individer hängs ut är fel väg att gå."

Sundsvall ställs på söndag mot Sirius på hemmaplan i allsvenskan.

Fotbollskanalen söker Sundsvalls sportchef Urban Hagblom.