Sundsvalls glädjebesked inför Bajen-mötet - Berg tillbaka i truppen

På måndag ställs Gif Sundsvall hemma mot Hammarby. Då är mittfältaren Oliver Berg tillbaka i truppen efter att ha varit borta skadad i två månader.

Ett glädjebesked för både Berg och Sundsvall.

- Oliver kommer inte starta, men är redo för att komma in och är med i truppen, säger tränaren Joel Cedergren till Sundsvalls Tidning.

- Det känns bra, är man med i matchtruppen ska man inte klaga. Jag är inte redo från start men jag är med för inhopp, säger Berg själv och fortsätter:

- Att skada sig är inte kul för någon fotbollsspelare, men jag har sett det som en motivationsgrej. Jag har velat komma tillbaka så snabbt som möjligt och då har jag velat göra det tuffa jobbet.

Inför matchen mot Hammarby ligger Sundsvall på kvalplats ner till superettan.

Du ser måndagens möte mellan lagen på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 19:00.