Superdefensiverna gör upp i SM-guldstriden – där MFF kan slå klubbrekord: ”Alla vet vad alla spelare ska göra”

MALMÖ. Sedan allsvenskan utökades till 16 lag år 2008 har bara två lag släppt in färre än 20 mål på en hel säsong: Elfsborg 2008 (18 mål) och AIK 2018 (16 mål). Med fem omgångar kvar står serietvåan Malmö FF och serieettan Djurgården på 14 insläppta var.

Ett kontringsmål av Mohamed Buya Turay, ett straffmål av Filip Rogic, ett bolltapp nära eget straffområde och då mål av Pa Konate, ett Jesper Karlström-mål, ett nickmål av Philip Haglund, och mål av Erik Friberg i andravåg efter en hörna.

Det är de sex målen som Malmö FF har släppt in under de 17 senaste allsvenska matcherna. På torsdagen kom årets totalt 13:e nolla bakåt i allsvenskan, 3-0 mot Helsingborgs IF, och bara Gif Sundsvall har lyckats göra fler än ett mål i en match mot MFF i år.

- Och ändå vill vi vara ett offensivt lag, och vi anfaller med mittbackar och allting. När vi anfaller och trycker på så är anfall bästa försvar, säger Rasmus Bengtsson.

I och med segern mot Helsingborgs IF ligger MFF fortfarande tre poäng bakom Djurgården – som i sin tur bara har släppt in fem mål på sina 17 senaste matcher. Det laget som kan hålla defensiven bäst under slutspurten ser därmed ut att ha en god chans att vinna det här årtiondets sista SM-guld.

Oavsett om MFF vinner SM-guld så lär det med stor sannolikhet bli lagets överlägset bästa defensiva säsong på många år. Sedan 2008 är 24 mål det lägsta antalet som de har släppt in under en allsvensk säsong, och oftast har det legat på knappt eller drygt 30 mål.

Det kan till och med bli ett klubbrekord. På 1980-talet släppte MFF visserligen in elva mål på 22 grundseriematcher under två olika säsonger, men släppte efter det in minst tre mål på de återstående tre slutspelsmatcherna var säsong.

Just nu är MFF:s snitt 0,56 insläppta mål per match, samma siffra som de hade säsongen 1989 när de spelade 22 grundseriematcher och tre slutspelsmatcher.

- Vi är väldigt trygga i vårt försvarsspel, säger torsdagens tvåmålsskytt Sören Rieks.

- Alla vet vad som krävs, vad alla spelare ska göra. Det är extra viktigt eftersom vi anfaller med många spelare. Vi måste se till att vi inte får kontringar på oss. Det är nästan där jag tycker vi är bäst, att se till att de inte får det. Sedan har vi en bra målvakt. Han är där när han krävs, han räddar oss när han ska rädda oss.

Det var några matcher i rad i somras där ni släppte till någon riktigt bra kontring per match, men även det verkar ha försvunnit lite?

- Det är svårt att över en hel säsong inte släppa till dem. Vi hade någon mot Elfsborg, men handlar det bara om en kontring per match tror jag man kan leva med det.

- Men det är det tränaren pratar om mycket, de där små delarna som ska funka.

Se höjdpunkterna mellan Malmö och Helsingborg i spelaren ovan.