Superinhopp gav dramatisk seger för Djurgården - Peking föll igen

Djurgården tog under lördagen sig an IFK Norrköping på hemmaplan i den tredje omgången av allsvenskan, inför 15 263 åskådare på Tele2 Arena.

Det var hemmalaget som skapade matchens första stora farlighet. I den 19:e minuten klämde sig Sead Haksabanovic förbi två IFK-spelare i offensivt straffområde efter ett inlägg och fick till ett avslut fri mot Oscar Jansson. Men Pekings målvakt räddade skottet.

Och i den 29:e minuten tog Norrköping ledningen istället. Jonathan Levi vinklade vidare ett inlägg från Jean Carlos de Brito, rakt in i bortre hörnet.

Innan paus skapade lagen också varsin farlighet till. I den 42:a minuten satte Levi upp lagkamraten Daniel Eid i ett bra läge och norrmannen fick till ett tungt skott, men det räddades av Djurgårdens keeper Jacob Widell Zetterström. På tilläggstid stod sedan Oscar Jansson för en ny vass räddning på ett skott från Piotr Johansson.

Mot slutet av den första halvleken blev det irriterat i hemmalägret efter flera domslut som gick emot. Och i paus sågades Kaspar Sjöberg av forwarden Victor Edvardsen.

- Det är varje match man får vara på för att det är så jävla dålig nivå av domarna på den här nivån. De får snäppa upp det. Allsvenskan är en het serie, och då måste domarna ligga på samma nivå som oss spelare, sa Edvardsen till Discovery+.

Ilskan skulle också växa. Efter en dryg timmes speltid fick Norrköping straff. Djurgårdens mittback Hjalmar Ekdal slängde sig då för att stoppa Christoffer Nyman och träffade bollen först. Men Sjöberg bedömde ändå det som att Ekdal fällde Peking-kaptenen på ett oschysst sätt - och pekade på punkten. Det fick många blårandiga spelare att gå i taket.

Men lyckligtvis för hemmalaget brände Nyman straffen. En tung smäll för gästerna, som en kort stund senare åkte på nästa kalldusch. För i den 67:e minuten bytte Djurgården in Emmanuel Banda och han levererade direkt. Efter ungefär en minut på planen dunkade han in 1-1 med sin första bollkontakt, efter att ett inlägg från Magnus Eriksson nickats ut till honom.

Djurgården gick för de tre poängen därefter och med en kvart kvar att spela var Victor Edvardsen nära att nicka in 2-1, men bollen smet utanför ramen. I den 85:e minuten kom dock dagens andra mål för hemmalaget. Nämnde Edvardsen friställde inhopparen Joel Asoro i djupled, varpå forwarden sköt in bollen i nät via Oscar Janssons ena hand.

Matchen slutade 2-1 och därmed står Djurgården på sex poäng efter tre allsvenska matcher. Desto tyngre går det för IFK Norrköping. Laget har tre raka förluster.

- Det betyder jättemycket. Min dotter blir fem månader i dag, så det blir blir extra känsligt. Det är första matchen hon är här, så det är en väldigt speciell känsla, säger Asoro till Discovery+ och fortsätter:

- Det är helt sjukt. Jag har längtat efter det här länge. Jag har tänkt på det här varje dag sedan jag kom till klubben, och i dag hände det. Det är sjukt.

Djurgårdens lag: Jacob Widell Zetterström - Piotr Johansson, Jesper Löfgren (Elias Andersson 67), Hjalmar Ekdal, Leo Cornic - Hampus Finndell, Rasmus Schüller (Emmanuel Banda 67), Magnus Eriksson (Isak Hien 89) - Gustav Wikheim (Joel Asoro 58), Victor Edvardsen, Sead Haksabanovic (Haris Radetinac 89).

Norrköpings lag: Oscar Jansson - Godswill Ekpolo, Linus Wahlqvist Egnell, Filip Dagerstål - Daniel Eid (Darrell Kamdem Tibell 88), Abdulrazaq Ishaq, Jacob Ortmark (Maic Sema 88), Jean Carlos de Brito (Egzon Binaku 67) - Jonathan Levi (Lucas Lima 75), Christoffer Nyman, Eman Markovic (Ari Skulason 75).