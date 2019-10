Supersäsong av Johan Dahlin – tar det med ro: ”Går inte och funderar så mycket”

Av de tolv herrspelarna som har nominerats till priser på Fotbollsgalan är det bara en som spelar i allsvenskan: Malmö FF:s Johan Dahlin.

14 nollor på 26 matcher i allsvenskan, och vid endast två tillfällen (Gif Sundsvall och Hammarby) har han släppt in fler än ett mål i en ligamatch. Till detta blott sex insläppta mål på nio matcher i Europa League. Han har haft starka och ofta avgörande räddningar mot Dynamo Kiev, FC Lugano, Helsingborg borta, Örebro hemma, Domzale borta, Falkenberg borta, Degerfors...

Har han haft en så aktiv säsong någon gång tidigare?

- Nja, det har jag nog inte haft. Inte som jag kan komma på, på rak ram.

- Alla har haft en bra säsong, men vi har haft stor ruljans. Vi har haft sjukt många byten just på positionerna (i backlinjen). Jag har inte tänkt så mycket på det.

Du brukar inte reflektera över sånt här, om jag förstått rätt?

- Nä. Det är skönt att det har blivit så. Jag går inte och funderar så mycket.

MFF har haft många bra målvakter de senaste åren. De värvade Dahlin första gången när han var en 22-årig reservmålvakt i Lyn, och några år senare var han en av landslagets två reservmålvakter. Robin Olsen togs tillbaka från division 2. Johan Wiland kom dit som 34-åring efter ett år utan matcher, men blev allt bättre och bättre i MFF.

- Det är Jonnie Fedels förtjänst, tillsammans med oss. Alla vi som är här vill bli bättre. Vi är i Malmö av en anledning. Sedan har Jonnie ingredienserna för inte bara målvaktsbiten, utan de personliga och psykologiska bitarna också. Han har själv stått, han vet hur man mår vissa dagar och allt det där, och han är en fantastisk människa att jobba med. Han har alla parametrar som jag tror behövs.

Ett stort fokusområde är att förbättra positionsspelet.

- Sedan har vi aldrig satt specifika mål så länge jag har haft Jonnie.

- Och det är på match som du kan träna på det. På träningen är det lätt att ha någon bakom sig som säger ”Stå kvar i den positionen”, ”gör så eller så”. Det är först när du själv fattar att man ska göra så eller stå där, utan att Jonnie behöver stå där bakom. Det är då man börjar nå utvecklingen som man har. Nu har vi så bra kameror i dag inom fotbollen, då är det lätt att se om jag har rätt eller fel position.

- Jag brukar säga att om man slänger sig så har det blivit något fel. Man kanske har styrt mittbackarna fel, eller jag har positionerat mig fel.

MFF möter i dag AIK, i en match som börjar 19.00 och sänds via C More.