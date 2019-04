Supersubs på väg att bli en viktig del för MFF igen: ”Det viktigaste är att spelarna köper rollen”

Under 2010-talet är Kennedy Igboananike och Alvaro Santos de inhopparna som har varit inblandade i flest mål, tolv vardera. På ensam andraplats är Carlos Strandberg, inblandad i elva mål. Då har han gjort nio respektive 23 färre inhopp än Igboananike och Alvaro Santos.

Strax därefter på listan kommer Markus Rosenberg, inblandad i tio mål på 17 inhopp. Lägg där till att Jo Inge Berget har varit inblandad i fyra mål på sex inhopp, och att ingen tränare hade mer framgång än Uwe Rösler kring byten förra året (inhopparna fixade tio mål på 50 inhopp). Då ser MFF ut att vara tillbaka som ett supersub-lag igen.

- Spelarna har köpt in rollerna som är viktiga ibland, säger Uwe Rösler.

Det är det budskapet han vill få till spelarna i år. Dels att man ska känna sig delaktig även om man inte startar, men också acceptera situationen om man inte är fullt frisk och återhämtad.

- Då är det bra att komma in från bänken och göra ett större intryck än om man startar. Så länge man har kvaliteten på spelarna att göra det, och att de har rätt attityd som de uppenbarligen har, vilket siffrorna visar och spelarna visade det förra året.

- Tränaren ska välja rätt tillfällen, välja rätt relationer, men det viktigaste är att spelarna köper rollen. ”Jag är inte hundra procent, jag kommer in från bänken istället, så jag kan göra en stor skillnad”. Att köpa in psykologiskt till den rollen och inte vara besviken, eller att besvikelsen tar över och man inte kan dölja känslorna, och då kommer de in och är alldeles platta.

- Men våra spelare, sedan jag har kommit hit och jag kan bara prata om den tiden, har haft framgång genom att bytas in och vinna matcher för oss. Med spelarna vi har nu, särskilt högst upp och på mittfältet, finns det många alternativ som förhoppningsvis kan skapa den påverkan.

Under 2017 avgjordes många matcher till MFF:s fördel via inhopparna. De fixade 14 mål totalt sett, och seriens näst bästa lag låg på tio mål. Många av de 14 målen var sena avgöranden i uddamålssegrar när MFF vann SM-guld.

- Vi hade en känsla, oavsett om det var spelarna på bänken eller de som startade, att vi under 90 minuter är det bättre laget. Många lag försvarade sig bra under lång tid, men sedan blev de slitna och det blev mer ytor. Då hade vi mer klass att sätta in, fler friska ben som kom in och gjorde stor skillnad, säger Jo Inge Berget om 2017.

- Det är riktigt många bra nu också. Det är några som blir besvikna över att sitta på bänken. Så är det ju, och då får man bara visa att man verkligen vill något när man kommer in och gör skillnad.

