Supporterbasen efter Olssons kritik: "Då ska man inte vara kapten i Dif"

Djurgården föll tungt hemma mot Kalmar under söndagen. Gästerna från Småland vann med 2-0, vilket var Djurgårdens andra raka förlust. Matchens stora snackis blev den intervju som lagkapten Jonas Olsson gjorde med C More i halvtid. Där gick han till angrepp mot Djurgårdens lagbygge som han menade var snedbelastat.

- (Det är) svårt när man har en forward och en ytterback i hela truppen. Vi har sex mittbackar och sex yttrar, så det finns ingen balans. Den frågan får man också ställa sig. Men det är klart att vi har vårt ansvar. Vi har vad vi har, liksom. Vi ska självklart göra det mycket bättre än så här, sa Olsson.

Uttalandet föll inte i god jord hos många av Djurgårdens supportrar och ordföranden för dess officiella supporterklubb Järnkaminerna, Viktor Adolfsson, skrev följande på Twitter:

”Om man snackar mer med linjedomaren och medierna än med sina egna lagkamrater och dessutom är bland de sämsta på planen själv ska man inte bära kaptensbindeln i Djurgårdens IF.”

När Fotbollskanalen på måndagen kontaktar Adolfsson för att be honom utveckla kritiken svarar han kort i ett sms:

”Det var ganska mycket känslor efter matchen, men resten av det här tar jag internt, till skillnad från vissa andra”.

Följdfrågan, om han upplever att många supportrar står bakom det han skrev i tweeten, att Olsson inte bör vara kapten, avböjer Adolfsson att kommentera.

Djurgården och sportchefen Bosse Andersson ville efter matchen inte svara på några frågor om Olssons kritik – och dagen efter är budskapet detsamma.

- Jag har sett intervjun och själva kritiken är ingen nyhet för mig. I övrigt har jag ingenting att kommentera, säger han till Fotbollskanalen.

Vad gäller kritiken från Viktor Adolfsson svarar Andersson att han "inte följt med kring vad som skrivits i sociala medier".

Har ni pratat med Jonas om det?

- Vi har inte haft träning än i dag. Allt annat tar vi internt. Jag har sett intervjun, i övrigt har jag ingenting att kommentera.

Du kan inte svara på om det blir eventuella repressalier för Jonas?

- Det tar vi i sådana fall internt och får återkomma med det.

Efter matchen stod Jonas Olsson fast vid sin kritik, att truppen inte är optimalt byggd.

- Det var mer ett konstaterande. Vi har inte den balansen som man ska ha. Sedan förstår jag också att det är så ibland i svensk fotboll. Att utländska klubbar kommer in. Men det måste finnas en balans mellan att fylla på klubbkassan och ha en slagkraftig trupp, säger han.

- Har du en belastning med Europa och allsvenskan så är de svårt att ta sig an båda de tävlingarna när du har väldigt få alternativ på vissa platser och väldigt många på andra. Sedan förstår jag att det kan vara så i svensk fotboll, men jag tycker ändå att man kan utvärdera och försöka hitta en balans mellan att vi inte ska hindra någon spelare från att gå iväg, men det måste vara en balans mellan det och att ha en slagkraftig trupp.

Ångrar du någonting från intervjun?

- Nej, jag vet inte. Frågar någon något i en intervju så brukar jag säga vad jag tycker. Sedan kan man ibland välja bättre eller sämre tillfällen, men jag har inga problem med att fokusera på matchen ändå. Jag gör mitt bästa sedan tycker inte jag att min nivå heller har varit vad den ska vara. Jag försöker inte flytta ansvar från mig heller. Jag är självkritisk så klart, det ska vi alla vara. Men man måste kolla på alla delar i en klubb och se hur man kan göra det bättre. Det är någonstans det som det handlar om.