Supporterförslaget: Djurgården ska jobba för bojkott av Qatar-VM

Sedan Qatar tilldelades VM 2022 har en rad frågetecken höjts kring rimligheten i det. Förutom uppgifter om korruption i samband med själva processen fram till att de blev värdnation, har The Guardian rapporterat om att runt 6500 gästarbetare fått sätta livet till under byggprocessen.

ANNONS

Under vårens VM-kval har flera landslag protesterat mot Qatar värdskap genom olika aktioner. Sverige har inte agerat utåt sett, men SvFF-basen Karl Erik Nilsson menar att arbete kring frågan pågår, och att de gör framsteg.

- Fifa har ett rejält tryck på Qatar och samtidigt redovisade de också att det görs en hel del och att det har blivit en hel del förbättringar. Det hamnar oftast i skymundan i debatten, men det sades också att det är oerhört viktigt att det delas information runt vad som sker och händer där nere, så att man är öppen och tydlig med den informationen. Vi framförde också till Fifa på mötet i dag att vi vill ha regelbundna möten av det här slaget, där vi kan ställa frågor och få svar på det som är angeläget, sa han nyligen till Fotbollskanalen efter att SvFF haft möte med Fifa.

ANNONS

Under måndagen publicerade Djurgården vilka motioner som kommit in inför årsmötet den 2 juni. En av dem behandlar att klubben borde arbeta aktivt för en bojkott av mästerskapet - med grund i de uppgifter och rapporter om missförhållande som kommit.

"Därför motionerar jag för att Djurgårdens IF ska kräva att Svenska Fotbollförbundet bojkottar VM i Qatar. Om Sverige kvalificerar sig till VM bör vi tacka nej till att delta. Vi bör inte heller skicka domare eller andra funktionärer till VM och vi bör inte marknadsföra VM genom våra informationskanaler eller via våra representanter”, skriver supportern som lämnat in den.