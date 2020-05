Supporterklubbens besked: Kommer inte att samlas vid allsvenskt spel

Den allsvenska starten är planerad till den 14 juni, men fortfarande saknas grönt ljus från Folkhälsomyndigheten. Besked i frågan har statsepidemiolog Anders Tegnell sagt att myndigheten kan komma med besked nästa vecka.

Tegnell har också sagt att det finns en del orosmoln att räta ut, bland annat gällande om supportrar samlas på pubar vid matcher.

Nu drar olika supporterklubbar sina strån till stacken för att försöka möjliggöra spel.

I går, onsdag, gick IFK Göteborgs officiella supporterklubb Änglarna ut med ett öppet brev adresserat till Anders Tegnell.

”Vi kommer inte att uppmana till stora folksamlingar. Vi kommer att förhålla oss ansvarsfullt till de rekommendationer som ges. Vi kommer att bistå så gott vi kan med informationsspridning och ha en god dialog med våra inblandade klubbar. Det lovar vi. Vi är redo att ta ansvar. Vi är redo att hjälpa till. Låt oss göra det - för svensk fotbolls skull”, skrev Änglarna på Facebook.

John Pettersson, ordförande i Änglarna, sa följande till Fotbollskanalen:

- Vi vill trycka på att vi ska ses som en tillgång och inte som en riskfaktor. Vi är berett att göra vad som krävs för att vårt lag ska få en chans att ta sig igenom detta. Det här drabbar så oerhört många inom fotbollen, det drabbar stor och liten aktör på alla nivåer. Fotboll är en folkrörelse. Och den folkrörelsen vill vi bevara. Vi tycker att det är jätteroligt att de (Folkhälsomyndigheten) säger att de vill ha en dialog med supportrarna – och då tänker vi att vi kan bidra med det, därav vårt inlägg.

Nu följer även samtliga av AIK:s supporterklubbar, via Allmänna Supporterklubben (ASK), efter. På sin hemsida skriver ASK att man är beredd att ta sitt ansvar och inte samlas i stora grupperingar vid allsvenskt spel.

”Vi kommer inte att anordna några samlingar, varken på pubar eller utanför några arenor, till de matcher som spelas utan publik. Vi uppmanar alla AIK:are att själva ta det personliga ansvar som denna kris kräver. Som AIK-supportrar kommer vi aldrig att förorda spel inför tomma läktare. Supportrarna är hjärtat som pumpar liv i allsvenskan, särskilt i AIK. Men den situation vi står inför nu innebär att vi motvilligt måste acceptera det som för en kort tid sedan skulle ha varit fullkomligt otänkbart. Vi är motståndare till spel utan publik men har insett att det nu handlar om klubbarnas överlevnad”, skriver Allmänna Supporterklubben på sin hemsida.