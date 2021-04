Svajigt genrep för IFK Göteborg - kryssade mot superettan-nykomling

IFK Göteborg var nära att ta ledningen redan i tredje minuten. En omarkerad August Erlingmark nådde högst på en hörna från Gustaf Norlin. Läget var bra men nicken seglade strax över ribban. Två minuter senare blev en ny IFK-hörna lurig. Simon Thern hittade Sebastian Eriksson, vars nick touchades och kunde räddas av Pilip Vaitsiakhovich. IFK Göteborg hade annars svårt att få offensiven att fungera och ofta gick det också alldeles för långsamt i passningsspelet. Istället var det IFK Värnamo som tog ledningen. Oscar Johansson höll sig framme på ett inlägg och kunde enkelt och effektivt knoppa in ledningsmålet med huvudet i 20:e minuten. Där brast Blåvitt rejält i markeringsspelet.



I 33:e minuten lyckades Blåvitt till slut skapa en bra målchans och då small det. Simon Thern serverade Kevin Yakob snett inåt bakåt. Yakob högg direkt och var distinkt i avslutet. Kvitteringen var ett faktum. Men 1-1 stod sig inte länge. Två minuter senare återtog smålänningarna ledningen. Efter en snabb omställning blev Abdussalam Magashy sopren. Nigerianen avancerade och tog god tid på sig innan han avlossade ett skott som överlistade Giannis Anestis. IFK Värnamo var i ledning igen. Och återigen var det frågetecken för Blåvitts försvarsspel. Blåvitt hade problem både offensivt och defensivt i första halvlek och låg under med 1-2 i paus.Roland Nilsson gjorde två byten i paus. Pontus Wernbloom och Alfons Nygaard bytte av August Erlingmark och Oscar Vilhelmsson. I första minuten av andra halvlek skarvade Kevin Yakob ett inlägg och bollen gick en bit utanför bortre stolpen. I 50:e minuten utökade superettanlaget ledningen till 3-1 sedan Oscar Johansson vräkt in bollen bakom Anestis. Något försvarsspel hos fanns inte att tala om hos hemmalaget. Efter en timme assisterade Alfons Nygaard Kevin Yakob, vars nick dock inte träffade mål. I nästa anfall fick han däremot utdelning. Yakob nickade in Norlins inlägg fram till 2-3 och blev tvåmålsskytt. Direkt efter reduceringen var det dags för IFK-talangen Noah Alexandersson att göra comeback i A-lagssammanhang efter skadeproblem."Rolle" slängde också in först Hannes Lennartsson, som bytte av Gustaf Norlin som klev av med ont i baksida lår, och sedan Filip Ambroz. Blåvitt låg på för att få till en kvittering. Och slutligen kom den. I 81:a minuten spelade Yakob bollen till Alhassan Yusuf, som placerade in 3-3. IFK Göteborg, som också bytte in Ishak Shamoun i slutminuterna, fick inte till ett segermål. Mötet mot IFK Värnamo på Valhalla IP slutade oavgjort, 3-3. Därmed blev varken Simon eller Jonas Thern vinnare.

Startelvor:



IFK Göteborg: Anestis - Tolinsson, Bjärsmyr, Eriksson - Norlin, Erlingmark, Yusuf, Thern, Jallow - Yakob, Vilhelmsson



IFK Värnamo:Vaitsiakhovich - Sundgren, Eriksson, Larsson, de Vries - Vindehall, Brendon, Magashy, Kenndal, Johansson - Kamara