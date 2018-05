Svaret efter Dalkurds kritik: "Då ska föreningen bestraffas"

Under onsdagen lät Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd meddela att Dalkurd bötfällts med 25 000 kronor. Anledningen är att klubbens supportrar under två bortamatcher, mot AIK den 2 april och mot Häcken den 14 april, brutit mot förbudet mot politiska budskap. Under båda tillfällena höll Dalkurds supportrar upp flaggor tillhörande Kurdistans arbetarparti PKK och mot AIK hade man dessutom en flagga på den tidigare ledaren, Abdullah Öcalan, som numera sitter fängslad, med budskapet ”Freedom for Öcalan”.

Redan i höstas fick Dalkurd 10 000 kronor i böter för politiska budskap på läktaren och därför blev bötesbeloppet högre den här gången.

När Mikael Ahlerup kommenterade beslutet för Fotbollskanalen var han kritisk till att klubben fått böter när exempelvis användning av pyroteknik allt som oftast inte renderar i böter.

- Det går att se på det på flera olika sätt. För det första så tilldömer de oss det högsta antalet böter du kan få. Och på det påkallar man att det är en upprepning och att man har gett oss en erinran om det här tidigare, enligt de bestämmelser som finns. Och det är i sak korrekt, det finns inget tvivel om det. Däremot har vi anfört i vårt yttrande hur vi har arbetat i båda de här matcherna och där en annan part har stått för visitation och hur en annan part har stått för beslut att inte gå upp på läktaren och ta hand om de här trots att vi har sagt att det är det man bör göra. Och i tillägg till det så blir det att om man tittar på vad som är förbjudet så ingår även pyroteknik och rök, och där tror jag att vi kan vara överens om att på många arenor sker det match på match. Det borde, om det skulle finnas någon slags konsekvens, innebära att all form av upprepning borde rendera 25 000 och inte bara politiska flaggor, sa Ahlerup.

Kerstin Elserth är ordförande i Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd och hon förklarar att det inte går att jämföra användning av pyroteknik med att bryta mot förbudet för politiska budskap. Hon var inte med i det aktuella beslutstillfället, men kan uttala sig i generella termer.

- Det faller under olika bestämmelser, säger hon till Fotbollskanalen.

Användning av pyroteknik och politiska budskap faller under två olika paragrafer i tävlingsbestämmelserna. Böter för pyroteknik blir inte aktuellt om ”…föreningen kan visa att den gjort vad som ålagt den enligt gällande tävlingsregler för att motverka och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.”

Politiska budskap, däremot, är helt enkelt förbjudet.

”Exponering av politiska budskap på arenareklam och matchdräkter eller i matchprogram får endast förekomma i form av politiska partiers namn eller kännetecken. Andra former av politiska budskap är förbjudna, t.ex. politiska anföranden och manifestationer liksom andra liknande aktiviteter oavsett framställningsform.”, står det i bestämmelserna.

- Har supportrar framfört politiska budskap, ja då ska föreningen bestraffas, vilket kan vara genom tillrättavisning eller böter. Var man hamnar någonstans vad gäller bestraffningen kan vara olika, t.ex. beroende hur föreningen agerat för att förhindra det här eller om det är återfall, säger Kerstin Elserth.

Det som Ahlerup anger, att 25 000 kronor är maxbeloppet i böter, stämmer inte, säger Elserth.

- Det högsta bötesbeloppet man kan få är 500 000 kronor. Han tror nog att det här är en straffavgift (som är maxtaket för ”underlåtenhet att rätta sig efter gällande tävlingsregler”) och det är det inte. Det är böter.

Hur kommer det sig att med politiska budskap så utdelas alltid en bestraffning, jämfört med ordningsstörningar där det beror på hur man gjort för att förhindra det?

- Det kan inte jag svara på. Jag har inte varit med om att ta fram bestämmelserna. Det är Tävlingskommittén som tar fram bestämmelserna och som sedan fastställs av repskapet.

Dalkurd har aviserat att man tänker överklaga beslutat.