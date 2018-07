Svendsens tålamod i Bajen tryter: "Kommer till en punkt där jag måste tänka på mig själv"

Han ses som en stor talang i Norge, har tidigare utnämnts till ett av världens största löften av brittiska the Guardian och så sent som förra året var han en av 98 kandidater att vinna Tuttosports ansedda talangutmärkelse "Golden Boy", ett pris som går till världens bästa spelare under 21 år (som spelar i en europeisk liga). I höstas gjorde han också sex mål och två assist på tio allsvenska framträdanden för Hammarby. Men i år har det inte lossnat för Sander Svendsen än.

Förra sommaren lyckades Hammarby, i konkurrens med holländska och belgiska klubbar, knyta till sig norrmannen från Molde och betalade mer än fyra miljoner kronor i övergångssumma. Då var klubben tydlig med att Svendsen sågs som en forward, vilket han inte alltid fick chansen som i Molde, men under nye huvudtränaren Stefan Billborns ledning i år har 20-åringen först och främst fått konkurrera om en plats på en kant i Bajens 4-2-3-1-system.

Svendsen har bara gjort en start i allsvenskan den här säsongen. I övrigt har han fått nöja sig med sju inhopp. Efter sin enda start, mot IFK Norrköping i mitten av april, sa han följande till Fotbollskanalen:

- Jag vet vad jag kan och var jag hör hemma. Jag är trygg kring mina egna färdigheter på planen och vet att det bara handlar om att jag ska få chansen så ska jag visa att jag kan göra kaos i den här ligan.

Sedan dess har alltså inte mycket förändrats när det kommer till speltiden för Svendsen och trots att Pa Dibba sålts till Kina under sommaren valde Stefan Billborn att hålla kvar norrmannen på bänken när Hammarby spelade sin första allsvenska match efter VM-uppehållet under måndagen. Längst fram startade Nikola Djurdjic och som högerytter fick Imad Khalili förtroendet. Svendsen byttes in i den 73:e minuten, när Bajen föll med 2-1 mot Östersund.

- Det är en tom känsla när vi förlorar, säger en märkbart nedstämd Svendsen efter den allsvenska omstarten.

Du fick komma in när ni skulle trycka på för en kvittering mot slutet - hur var känslan?

- Det var lite jobbigt, för jag ville ju komma in och påverka matchen men det var svårt att få ut något. Jag försökte skapa lägen och hitta ytor men jag är i en liten jobbig zon just nu, det är svårt för mig att hitta rytmen. Jag vill hjälpa laget, men jag känner att jag inte riktigt får till det.

Du känner att du behöver starta matcher för att hitta den rytmen?

- Ja, som fotbollsspelare och forward behöver man tillit, man behöver spela matcher över tid och få känna att man är en del av något. Att man är inne i en rytm. Ska man göra mål och vara delaktig så behöver man självförtroende. Man behöver känna en tillit som gör att man vet att man kan göra det man är bra på.

Under den tid som varit för Svendsen har han stöttats av lagkamrater och även i media har hans namn lyfts fram av grönvita spelare. När Erkan Zengin återvände till klubben i våras förklarade han att han imponerats av Svendsen och nyligen sa forwarden Nikola Djurdjic följande till sajten Fotboll Sthlm:

- Pa har varit fantastisk och gjort några avgörande mål men när jag ser på Sander (Svendsen) är jag inte alls orolig. Han kommer bli fantastisk, han har potential att bli bästa spelaren i klubben, kanske hela allsvenskan.

- Han är ett djur på insidan.

Norrmannen fick chansen från start i lagets båda träningsmatcher under VM-uppehållet (mot IK Sirius och FC Gute) och nätade då i båda drabbningarna.

Såg du dig starta nu (mot Östersund) när Pa sålts, Sander?

- Jag har gjort så gott jag kunnat i sommar. Jag har gjort mål i båda träningsmatcherna, försökt göra det så bra som möjligt och visa att jag vill vara med på det här... och jag kände att det kunde öppna upp en möjlighet för mig. Men tränaren valde att spela med andra spelare och jag är fotbollsspelare så jag får bara respektera det. Det är så fotbollen är. Jag får bara jobba vidare, det finns inget annat att göra.

Har du snackat med Stefan (Billborn) i sommar?

- Nej, jag har inte pratat med klubben. Jag har jobbat med mig själv och försökt lista ut vad jag ska göra för att komma in i startelvan. Det har varit mitt enda mål efter vårsäsongen, att jag skulle bygga upp mig i sommar för att vara redo. Sen kommer man till en viss punkt där man måste tänka på sig själv. Jag sätter alltid laget före mig själv, jag sätter alltid Hammarby först och jag är ung, men samtidigt kom jag hit för att spela och jag kunde ha valt mycket annat. Jag kunde gått till andra ligor som är större än allsvenskan. Att jag kom hit var en tillitsförklaring både från min och Hammarbys sida. Men när det kommer till en viss punkt så måste man tänka på sig själv och sin egen utveckling. Vi får se vad framtiden ger.

- Jag litar alltid på Hammarby och kommer göra allt jag kan för att bli en startspelare här, men det kommer som sagt en punkt där man måste tänka på sig själv. Jag har bara en fotbollskarriär och jag tog ett beslut om att komma hit för att jag litade på att det skulle bli bra. Hösten var bra men det har varit en jobbig vår, och nu försöker jag göra det så bra jag kan och jag försöker ha fokus på det jag kan påverka. Men jag måste tänka på mig själv i allt det här.

Samtidigt har Svendsen förståelse för att Hammarby har presterat utan honom som startspelare och att det inte är lätt att ta sig in i ett vinnande lag.

- Jag kände att jag bevisade i fjol att jag vill vara med på det här, men så som det har varit nu så har det varit lite jobbigt. Men laget har vunnit matcherna och jag har inte varit med på tåget, då är det svårt att komma in. Vi är med i toppen av serien och jag är verkligen jätteglad för Hammarbys skull, men jag måste också tänka på min egen karriär. Jag kan inte sitta varje helg och se andra spela fotboll.

Nyligen uppgav turkisk media att Johan Elmander i sin roll som Norden-scout för Galatasaray rekommenderat Istanbul-klubbens ledning att titta närmare på Sander Svendsen. Men när det kommer till eventuellt intresse från andra klubbar ligger norrmannen lågt.

- Jag har inte tänkt på det än. Det är inte så att jag tänker på att lämna. Jag måste ha fokus på det jag gör här. Jag spelar för Hammarby och jag ska göra det bästa jag kan här. Men jag behöver spela fotboll och få självförtroendet tillbaka, för det är långt borta nu.

Känner du energi för det som väntar framöver?

- Ja, absolut. Jag kommer ge allt jag har på varje träning och match. Jag vill vinna allsvenskan och vara en del av det här laget, för det är otroligt många bra spelare här och vi är som en familj. Varje dag jag kommer till anläggningen så känns det jättebra. Det är bra stämning och alla gillar varandra. Jag vill verkligen lyckas tillsammans med Hammarby och spelarna här. Jag kommer göra allt jag kan för att få till det.

Svendsen avslutar positivt:

- Det kan vända snabbt i fotboll.