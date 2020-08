Svensk fotboll sågar FHM:s förslag: "En blöt filt - kan inte förstå"

På en presskonferens meddelade inrikesministern Mikael Damberg (S) och kulturministern Amanda Lind (MP) att regeringen har tagit fram ett förslag som öppnar för viss publik från den 1 oktober. Uefa öppnade tidigare för att den europeiska supercupen mellan Bayern München och Sevilla, kommer att spelas inför reducerad publik där tanken är att upp till 30 procent av arenan ska fyllas. Ett förslag som Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders Tegnell menade inte är helt dumt.

- Ja, så kan man tänka. Det finns olika delar i det här: före matcherna, under och efter. Under är kanske den enklaste delen, har man fasta sittplatser kan man säga att det går att släppa in 30 eller 40 procent, bara man ser till att hålla avstånd. Så det kan vara en fungerande modell för just den biten, sa Tegnell till TT.

Men under torsdagens pressträff kom Folkhälsomyndigheten (FHM) med en annan ställning i frågan. Detta då det meddelades att FHM vill se att maxtaket när det kommer till publik på evenemang ändras från 50 personer till 500 personer.

Ett förslag som inte landande alltför bra hos Svensk Elitfotboll och generalsekreterare Mats Enquist.

- Jag är lite tagen måste jag erkänna för så sent som igår så tyckte vi det lät hoppfullt när Tegnell (Anders) var ute på en annan presskonferens där han tyckte det såg rätt bra ut med Uefas tänkta regler om att öppna upp 30 procent av en arenas maxkapacitet snarare än att prata om något tak. Och så kom det här beskedet idag. Det är inte vad vi önskar oss och det skulle i praktiken bli egentligen samma resultat för de flesta klubbar. Det vill säga; vi kommer inte kunna ta in publik alls förmodligen.

Enquist menar att han inte ser någon förbättring i förslaget för elitfotbollen.

- Nej, för breddfotbollen är det naturligtvis bra men kostnaderna med ordningsvakter och all säkerhet som dyker upp är långt över publikintäkten. Med bara 500 personer på en arena som Friends Arena så är det svårt att begripa logiken. De får ha semaforer till varandra där vi kan sätta de med 100 meters mellanrum. Det borde vara en mer rörig regel utifrån dels vilket ansvar vi kan ta för smittsäkerheten, dels för vad arenan har för faciliteter och dels för typ av evenemang. Det har vi sagt hela tiden.

- Vi har tagit ett stort ansvar för över de 400 matcherna vi har spelat utan publik, som vi har klarat på ett väldigt bra sätt. Och om man då ska sätta den här typen av gränser blir lite som att förbjuda hela Stockholm för att det är för många människor där. Jag förstår inte det här med maxtaket, det är väldigt svårt att förstå. Vi kan göra åtgärder för att lösa resendeproblematik, köer, in och ut passage och distans på arenan för långt större nummer än 500 personer. Och då förstår vi inte logiken med 500 som ett tak. Jag hoppas att regeringen tar tag i det här, för det är trots allt de som ska ta beslut och inte Folkhälsomyndigheten. Och regeringen har ett stort ansvar i och med att man stängt ner så många verksamheter som man gjort. Förbud mot teater, konserter och den här typen av elitidrott. Då har man också ett stort ansvar när man tar bort den typen av grundlagsrättigheter och ta en meningsfull diskussion hur man kan öppna upp den – och då bara att lägga en blöt filt som ett ganska meningslöst tal som 500. Samma förutsättningar för en liten konsert i en källare som med Friends Arena. Det blir jättekonstigt. Jag kan faktiskt inte förstå det.

Under fredagen väntar ett möte där fotbollsförbundet tillsammans med riksidrottsförbundet, ishockeyförbundet, och orienteringsförbundet ska träffa Folkhälsomyndigheten för att diskutera publikfrågan.

- Imorgon är det planerat ett möte med regeringen och FHM och sedan är det en remisstid och där hoppas jag att man väger in de remissvar som kommer från fler ställen än FHM. För 500 är inte det svar som vi hade hoppats på nu, avslutar Mats Enquist.