Svensk fotboll tar grepp om domarfrågan - nytt projekt på gång: "Det är akut"

Allsvenska domare och deras domslut har under den här säsongen varit under diskussion i svensk fotboll. Efter matcher har det emellanåt varit fokus på domslut, samtidigt som flera protester mot domslut lämnats in till Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd.

Hammarbys sportchef Jesper Jansson uttalade sig nyligen kritiskt om domarteamets insats i Hammarbys bortamöte med Kalmar FF på Guldfågeln Arena och sa då så här till Aftonbladet:

- Det här händer varje omgång, att domarna avgör matcher, sa han till tidningen.

Jesper Jansson berättar nu att han upplever att det i år har varit mer fokus på domare och domslut än tidigare år, samtidigt som han menar att det har varit fler matcher än tidigare som har avgjorts på tveksamma grunder. Därför framförde han i veckan sina åsikter om det till Svensk Elitfotbolls (elitklubbarnas intresseorganisation) sportchef Svante Samuelsson och Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson för att hitta ett nytt gemensamt diskussionsforum mellan domare och klubbar.

Jansson vill ha en form av instans, där klubbar och domare kan träffas då och då för att ha en gemensam diskussion om felaktiga och korrekta domslut, men även utbyta kunskaper, diskutera hur domarnas arbete ska se ut i framtiden och gemensamt arbeta för ett bättre klimat för domare i allsvenskan.

- Det är framför allt att det ska finnas ett forum för diskussion dit vi klubbar kan vända oss för att tillsammans med domare, domarkommittén eller en domarbas föra en gemensam diskussion kring hur vi ska ta saker framåt och där vi kan framföra våra åsikter. Jag upplever inte att det finns ett forum där vi kan hjälpa varandra eller en instans som man kan vända sig till. Vi vet inte riktigt hur saker och ting sköts och vi gör det inte gemensamt. Jag tycker att det är en viktig sak för svensk fotboll, säger sportchefen till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Annars är det väldigt lätt att det blir heta känslor i samband med matcher och sedan i media. Det tystas ner och ligger och pyr. Det blir en boll som bara växer och sedan kanske briserar. Det är mest det jag är ute efter, att vi klubbar och domare tillsammans kan titta på hur vi ska utveckla svensk fotboll. Det är poäng som står på spel och mycket känslor. Vi vill dra det här framåt tillsammans. Vi upplever absolut inte att varken dialogen, forumet eller den instansen finns. Det blir i stället protester som skickas i väg till disciplinnämnden, man anmäler varandra och tar upp situationer.

Bajen-sportchefen tror att ett diskussionsforum hade minskat antal protester om domslut till disciplinnämnden.

- Jag tycker att det är en konsekvens av det här. Var ska man få fram sin åsikt? Då blir det att sända en protest. Sedan gick någon protest igenom och då är den bollen i rullning eftersom att det då kan gå igenom. Det kommer nog komma fler och detta just med anledning av den här otydligheten. Jag har uppfattat det som att det kommer fler protester eftersom att vi inte vet exakt hur systemet fungerar, säger han.

Jansson anser dessutom att frågan om ett diskussionsforum är "akut" med anledning av att allsvenskan just nu är inne i ett viktigt skede av säsongen med jämn kamp i både botten och toppen av tabellen.

- Jag tycker väl att bollen har varit i rullning, men sedan är det vart vi vänder oss och var vi hittar forumet. Om vi tittar på allsvenskan nu, så är det en tajt allsvenska både i toppen och i de nedre regionerna, så jag tycker att det är en rätt så akut fråga. Det kommer att bli många tajta matcher, poäng och mål att spela om.

Svante Samuelsson, sportchef i Sef, är positivt inställd till Janssons förslag och berättar att det även tidigare funnits liknande "grupperingar" i svensk fotboll.

- Jag har diskuterat det någon gång tidigare med Jesper, men vi tog en ny diskussion den här veckan. Sedan är väl frågan inte ny, då det funnits sådana här grupperingar förr, men det är väldigt bra att träffas. Det är ett gemensamt intresse och bra för både domare, företrädare för domare, allsvenska klubbar och för Sef. Det är viktigt att ha en bra dialog och diskutera frågan. Det finns ett behov av att träffas när det är i ett mer sansat tonläge. Vi vill att alla matcher ska bli så bra som möjligt och domaren har en viktig roll i det, säger Samuelsson och fortsätter:

- Det ska vara ett diskussionsforum för hur vi gemensamt kan göra miljön bättre för domarna runt omkring matcher och för att domslut ska gå åt rätt håll. Det är en väldigt utsatt roll att vara domare. Dagens fotboll är snabb och det krävs snabba beslut, trygghet och rutin. Det är något som klubbledare också måste ha stor respekt för. Vi ska försöka hitta den formen som är mest passande.

Samuelsson berättar att nästa steg för Sef nu blir att, tillsammans med förbundet, rita upp hur diskussionsforumet ska se ut i praktiken.

- Det blir en dialog tillsammans med förbundet som också har en struktur för hur de jobbar med domarna. Jag har även pratat med Peter Ekström (ordförande i SvFF:s domarkommitté). Vi jobbar alla med fotboll för att det är kul och det är klart att vi vill ha ett bra klimat kring matcher och sådär.

Svenska Fotbollförbundets domarchef Stefan Johannesson är också positivt inställd till Janssons förslag.

- Det är klart att jag inte har någonting emot det, vi har aldrig något emot sådant. Det får ju bli typ jag då (som ska ingå), jag slutar ju döma efter i år och då finns det inga intressekonflikter. Men absolut, vi har ingenting emot det. Det är bara det att man ska göra det. Jag vet hur svårt det är att få ihop alla, det där hörde jag talas om innan säsongen men jag har inte hört något sen dess. Men det är inget fel i det, absolut inte, säger han.

Svante Samuelsson i Sef, om vad man har för målsättning med gruppen:

- Det är att öka kunskapen, dels inför en säsong med nya regler som kanske kan föras ut i klubbarna bättre, men även att kunna diskutera olika bedömningar som gjorts, vad som skulle ha dömts eller inte. Det är för att öka kunskapen hos alla. Det är även viktigt att lära sig i klubbarna hur domarna jobbar, att de betygsätts och utvärderas, så att vi får lära oss mer om det. De har naturligtvis också en dialog för att försöka bli bättre, samtidigt som klubbarna har ett ansvar att skapa en miljö för att domaren ska kunna ta rätt beslut. Det är av allas intresse att hjälpas åt.

Jansson, som alltså själv nyligen kritiserade domarna, håller i sin tur med om att ledare och spelare har ett ansvar i att inte elda på ett hårt klimat för domare och tror att diskussionsforumet kan vara en lösning på det.

- Jag ser tränare som sitter på presskonferenser och det blir inget klarspråk, samtidigt som domare ofta inte svarar på frågor. Då blir det att frågan blir lite hängande och den eldar nog upp lite mer, men jag tror definitivt inte att någon ledare eller spelare gör det för att elda upp publiken. Det blir nästan motsatt effekt, då man håller igen, säger Jansson och fortsätter:

- Det är ingen som svarar upp mot de här sakerna och vi vet inte vem det är som står och säger att det här blev fel, rätt eller så här ser den bedömningen ut och den gjordes utifrån det. Sedan kan man då bedöma om det blev rätt eller fel. Det analyseras även under och efter matcher i tv mellan två, tre "experter" och i annan media och då är det fri tolkning. Det är ingen som går in och säger om det blev rätt eller fel. Jag tror att det är därför vi vill ha den här dialogen och forumet. Då blir det mer tydligt och eldas inte upp. Alla accepterar om det blir misstag. Det gör vi ledare, spelare och tränare också. Då får man stå där och säga att det blev fel eller att det blev rätt.

Samuelsson har i dagsläget inte ett svar på när diskussionsforumet kan ha sitt första möte, men hoppas på att få till en träff under den här säsongen.

- Vi får se. Jag tycker att vi borde få till ett möte, men det ska vara i lugn och ro och att vi sitter ner ihop. Det ska vara något hållbart över tid.