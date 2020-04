Svenska klubbar får landslagsmiljoner från Uefa - AIK stor vinnare

Uefas exekutiva kommitté klubbade i förra veckan att betala ut pengar i förskott till klubbarna för att de släppt spelare till kvalspel och Nations League. Vanligtvis brukar pengarna delas ut till i samband med EM-slutspel, men EM är som bekant framflyttat ett år och därför kommer utbetalningen redan före mästerskaptets början.

Nu har det blivit känt vilka summor det handlar om för de svenska klubbarnas del. Totalsumman är 833 190 euro, ungefär 8,9 miljoner kronor, och det är tolv klubbar som får ett ekonomiskt tillskott. Den svenska klubben som tilldelas det största beloppet är AIK. Klubben inkasserar ungefär två miljoner kronor.

- Alla på AIK Fotboll känner en stor stolthet över att vara den allsvenska klubb som får mest ersättning från Uefa för landslagsrepresentation under den aktuella perioden. Det är ett tydligt bevis på att vi har många framgångsrika spelare i vår spelartrupp. Summan som vi får utbetald är betydande, vilket är glädjande, samtidigt är intäktsbortfallet på grund av den rådande situationen på en nivå som gör att vi fortsatt behöver arbeta innovativt och mycket hårt för att ha möjligheten att ta hela AIK Fotboll stärkta ur detta år, säger AIK Fotbolls klubbdirektör Björn Wesström i en kommentar på klubbens hemsida.

Några av spelarna som AIK släppte till landslagssamlingar var Sebastian Larsson, Kolbeinn Sigthorsson och Tarik Elyounoussi.

Kalmar FF inkasserar ungefär 315 000 kronor efter att Fidan Alitis medverkanden i Kosovos landslag. Det gläder klubbchefen Lucas Nilsson.

- Detta är positiva nyheter för Kalmar FF i den ekonomiska situationen vi befinner oss i. Alla pengar är välkomna och vi känner en stolthet över att ha spelare från föreningen på den nivån. Samtidigt är situationen fortsatt tuff ekonomisk och vi måste fortsätta vara innovativa och på tårna för att hitta ytterligare intäkter till Kalmar FF, säger han i en kommentar på KFF:s hemsida.

Klubbarna som får dela på miljonerna är AIK, IFK Norrköping, Malmö FF, IFK Göteborg, BK Häcken, Helsingborgs IF, Örebro SK, Hammarby IF, Kalmar FF, Djurgårdens IF, AFC Eskilstuna och Dalkurd.