SvFF: "Får inte förekomma bulvanupplägg"

De uppgifter som Dagens Nyheter publicerat rörande Nabil Bahouis flytt från AIK till Al Ahli sommaren 2015 gör nu att Svenska Fotbollförbundet ska se över transfern.

"Vi kommer att granska uppgifterna för att avgöra om det vidare ska utredas om det kan ha begåtts något bestraffningsbart brott mot fotbollens regelverk", skriver SvFF:s chefsjurist Anders Hübinette i ett mejl till Fotbollskanalen.

Har AIK rapporterat in det som regelverket då krävde vad gäller SPM Sport Agency?

"SPM registrerades som förmedlare i samband med övergången, och vi kan så här fem år senare inte se att föreningen inte registrerade nödvändiga uppgifter".

Hur ser ni på att AIK enligt de uppgifter som klubben lämnade till SvFF anlitade ett brevlådeföretag från Skottland i samband med affären?

"Detta är en fråga som vi kan få anledning att utreda vidare. Generellt sett, och utan att gå in på omständigheterna i det enskilda fallet, är det naturligtvis viktigt att det är den eller de som faktiskt har agerat som förmedlare som ska registreras. Det får inte förekomma s.k. bulvan- eller målvaktsupplägg och finns det tveksamheter kan SvFF behöva göra en genomlysning".

Kollade ni någonsin upp SPM Sport Agency? Hur reagerade ni när AIK rapporterade in att det var företaget man anlitat?

"Jag kan konstatera att det 2015 uppenbarligen inte fanns några uppgifter hos oss som gjorde att det fanns skäl att neka registrering av SPM Sport Agency som förmedlare. Bolaget är dock inte registrerat hos oss nu och i enlighet med det reglemente som gäller sedan 2018 så får förening inte anlita bolaget som förmedlare, med mindre än att bolaget först genomgått den prövning som föregår en registrering som förmedlare".

Vad vet ni om Palm Eleven AG:s avtal med AIK? Björn Wesström uppger för DN att "Palm Eleven hade ett avtalat ägande i spelarnas ekonomiska rättigheter", borde AIK ha rapporterat in det till SvFF?

"Enligt de övergångsregler som FIFA stipulerade vid införandet av förbundet mot tredjepartsägande (TPO), fick TPO-avtal som ingåtts före den 1 januari 2015 tillämpas avtalstiden ut och TPO-avtal som ingåtts någon gång fr.o.m. den 1 januari 2015 t.o.m. den 30 april 2015, fick tillämpas under ett år fr.o.m. avtalets ikraftträdande. Om föreningen ingått TPO-avtalet före den 1 maj 2015 och övergången skedde i juli 2015 har det alltså varit tillåtet att tillämpa avtalet. Ytterst är det dock FIFA som prövar eventuella överträdelser av TPO-förbudet".

Det var under söndagen som Dagens Nyheter rapporterade att AIK anlitade ett brevlådeföretag när man sålde Nabil Bahoui till Al Ahli sommaren 2015, och att en faktura kopplad till transfern nu hittats i en razzia som polisen genomfört mot en knarkfabrik söder om Stockholm.

Fakturan är daterad till april 2018, trots att övergången genomfördes nästan tre år tidigare, och den skickades från ett bolag i Estlands huvudstad Tallinn, BlueBlueSky OÜ, som drivs av två svenskar med ”långt kriminellt förflutet”, enligt DN. Bolaget som fick fakturan är den schweiziske agenten Marco Lichtsteiners företag Palm Eleven AG. Och den rörde "framtagande av förhandlingsstrategi och villkor" för Bahouis flytt från AIK till Al Ahli. Summan på fakturan? 80 000 euro, omkring 800 000 kronor.

Till Svenska Fotbollförbundet uppgav dock AIK, i samband med affären, att man representerades av det skotska bolaget SPM Sport Agency och en namngiven kvinna med bas på Malta när man sålde Bahoui. För DN har klubbdirektören Björn Wesström, som var sportchef när övergången genomfördes, dock bekräftat att Palm Eleven fick betalt för försäljningen eftersom bolaget "hade ett avtalet ägande i spelarnas ekonomiska rättigheter".

Den namngivna kvinnan är, enligt DN, inte en agent, utan i stället en "företagsbildare”. Det bolag som hon representerar erbjuder bland annat bankkonton i skatteparadis, skatteplanering och möjligheten att köpa EU-medborgarskap, enligt tidningen. Kvinnan har också kopplingar till Estland, enligt DN, bland annat eftersom företaget som arbetar för ägs av ett estniskt bolag.

SPM Sport Agency är, enligt DN, ett numera nedlagt brevlådeföretag i Skottland. Det var ett kommanditbolag, som gör det möjligt att gömma undan vilka som är bolagets verkliga företrädare, då det inte behöver finnas en styrelse med fysiska personer eftersom andra bolag godkänns som representanter för företaget. Just det här bolaget, SPM Sport Agency LLP, grundades av två anonyma bolag i Belize i Centralamerika, och därmed är det omöjligt att veta vem som egentligen äger bolaget.

Hittills har klubbdirektören inte velat svara på frågor från DN om vilka som står bakom SPM Sport Agency och varför AIK anlitade det företaget i samband med affären. Fotbollskanalen har sökt Wesström under måndagen och han har bett om att få återkomma.