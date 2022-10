SvFF kan bolla över VAR-frågan på klubbarna

Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson har hintat om att ett beslut närmar sig i frågan om huruvida Sverige ska införa VAR från och med säsongen 2024. För två år sedan fick förbundsstyrelsen mandat att ta beslut i frågan, men nu kommer en möjlig vändning.

Enligt Bert Andersson, vice ordförande i förbundsstyrelsen, kommer man sannolikt inte att utnyttja mandatet.

- Jag vet inte hur planen är att hantera VAR-frågan. Det som gäller är att förbundsstyrelsen har ett mandat från representantskapet. Men med stor sannolikhet kommer vi inte utnyttja det mandatet här och nu i alla fall, säger Andersson till GP.

Bert Andersson berättar vidare att han anser att det är Svensk elitfotboll (Sef) och Elitfotboll dam (EFD) som måste komma med ett ställningstagande. Detta då det är elitklubbarna, som intresseorganisationerna representerar, som berörs av beslutet.

- När vi bestämde till 2008 att det skulle vara 16 lag i allsvenskan lät distrikten Sef fatta det beslutet av det enkla skäl att vi är så många nivåer nedanför. Det berör inte oss. Jag kan svårligen se att VAR-frågan är stor för våra distrikt, men det vet jag inte. Vi har inte pratat om det och jag har inte sett några rapporter, säger Bert Andersson, och menar att han vill se en enad inställning från Sef i VAR-frågan.

Sef:s generalsekreterare Mats Enquist menar dock att det fortsatt är SvFF som har hand om frågan.

- Vi har lämnat in klubbarnas inställning sedan tidigare, och efter det har inte frågan väckts av SvFF (som äger frågan). Vi diskuterar under hösten, närmast på klubbchefsmöte i nästa vecka, men det finns just nu ingen "fråga att besvara". Sef kommer helt att utgå från klubbarnas inställning om frågan ställs eller aktualiseras för beslut. Men som sagt, just nu är frågan kvar hos SvFF vilande och den måste rimligen väckas för att ha något nytt att besvara, säger han till GP.

Nyligen skrev Karl-Erik Nilsson följande till Fotbollskanalen gällande hur VAR-frågan kommer att hanteras.

"Representantskapet gav 2020 förbundsstyrelsen ett mandat att besluta i frågan. Ett informationsmaterial om VAR kommer att tas upp på FS den 18 oktober och sedan distribueras till HELA fotbollsrörelsen för att inhämta synpunkter. Därefter ser vi vad den svenska fotbollsfamiljen tycker. Årets Representantskap kommer inte att behandla VAR", skrev han då.

Ännu har ingen gemensam inställning till VAR-frågan kommunicerats från Sef.