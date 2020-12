SvFF misstänker fusk - och erkänner akilleshäl: "Svårt att komma åt dem"

Svenska Fotbollförbundet har sedan en tid tillbaka en resurs, integrity officer Johan Claesson, som utöver arbetet mot matchfixning också utreder misstänkta brott mot förbundets förmedlarreglemente. Under året har man haft flera utredningar igång och några av dem har lett till fällande domar i disciplinnämnden.

Totalt sett tycker Christine Stridsberg, jurist på förbundet, att man har ett bra regelverk rörande agenter. Men hon välkomnar också att det internationella fotbollsförbundet Fifa just nu ser över reglerna ur ett globalt perspektiv. Fifa har tagit fram ett förslag på nya regler, vilket agenter kommer kunna lämna in synpunkter på under våren, och klubbas de igenom innebär det bland annat att ett provisionstak på max sex procent beroende på vilken/vilka parter en förmedlare representerar när en övergång genomförs.

- Den frågan är komplex, och huruvida det juridiskt är möjligt att genomföra det eller inte återstår att se. Vi har ju en rekommendation (tre procent av lön/övergångssumma) i vårt regelverk som inte följts av alla. Det finns både för- och nackdelar med ett sådant tak där jag i grunden är positivt inställd, men frågan har många bottnar och man behöver höra flera sidors argument innan man definitivt slår fast om man är för eller emot det. Men jag tror att det är bra att Fifa nu undersöker idén., säger Stridsberg.

Du tänker att agenterna kanske hittar andra vägar att få betalt på om det införs ett tak?

- Så är det ju alltid, att kreativiteten när det kommer till att kringgå ett regelverk alltid är stor. Sen måste man ha ett regelverk som är möjligt att upprätthålla på ett vettigt sätt.

Fifa vill också förbjuda trippelrepresentation (att en agent kan företräda både spelare, köpande klubb och säljande klubb i en och samma förhandling), samt "endast" tillåta agenter att jobba för både spelaren och köpande klubb i samband med en affär. I nuläget får varje nationsförbund bestämma sina egna regler och i Sverige är det okej för en agent att representera flera parter i en förhandling så länge alla inblandade skriftligt ger samtycke till det innan den inleds. Spelarföreningens generalsekreterare Magnus Erlingmark har i dagarna sagt till Fotbollskanalen att han tycker att det är "förkastligt" att möjligheten till dubbel- eller trippelrepresentation finns.

Tycker ni att det fungerar bra att man har möjligheten att sitta på dubbla stolar eller är det något ni ser över?

- Det är klart att det i grund och botten inte ska förekomma några jävssituationer och att företräda två parter i en förhandling är ju typfallet av en intressekonflikt. I dagsläget är det tillåtet så länge alla parter skriftligt godkänt det innan förhandlingen, men även om jag inte tror att de största problemen med agenter är just denna bit ser jag positivt på att Fifa tittar närmare på eventuella åtstramningar.

Vad ser du för utmaningar för er gällande agenter?

- Vi har ju ett krav på att man ska registrera sig hos oss för att få verka som agent i Sverige, men om det är så att en agent helt struntar i det så har vi inte så mycket att sätta emot. Det är ju inget brott mot någon allmän lagstiftning att inte registrera sig, utan i en sådan situation är det bara den förening eller spelare som använt sig av en icke-registrerad förmedlare som vi kan bestraffa.

- Där finns ett problem, att det är svårt för oss att komma åt de aktörerna. De hamnar utanför systemet och det gör att vi behöver rikta sanktionerna hårt mot föreningar och spelare istället för agenterna som vi i många fall primärt skulle vilja komma åt.

Och när ni frågar klubbar eller spelare så är de kanske inte helt öppna med att de haft med en icke-registrerad agent att göra, i sådana fall?

- Det är en problematik i det hela, svårigheten att upptäcka de regelbrott som sker. För det ligger ju i sakens natur att det inte finns någon involverad part som egentligen har något intresse av att avslöja någonting i ett sådant läge. Det är svårupptäckta överträdelser.

Stridsberg utvecklar:

- Det har funnits fall där vi haft misstankar om att en annan person företrätt en part än den person som utåt sett har gjort det, men det är jättesvårt för oss att bevisa någonting kring det. Där i ligger mycket av problematiken, för jag tycker att vi i grund och botten har ett ganska bra regelverk. Men att säkerställa efterlevnaden av det är en utmaning, så klart.

Att bidra som mellanhand i en affär utan att man skrivs in i de dokument som ska skickas in till förbundet är inte tillåtet. Men SvFF misstänker alltså att det finns de som kringgår just den regeln, antingen genom att någon annan agent skrivs på affären eller att klubben/spelaren uppger för förbundet att ingen agent varit delaktig i affären.

- Det vore naivt av oss att tro att det inte alls förekommer. Sen är det förhoppningsvis inte allt för utbrett. Vi vill ju tro, och förväntar oss, att våra klubbar följer de regler som vi har. Men historiskt vet vi att det alltid finns de som, mer eller mindre medvetet, bryter mot regelverken i olika lägen.

Polisen i Sverige har sedan tidigare flaggat för att kriminella nätverk tagit sig in i fotbollen och att de tjänar pengar på spelaraffärer. I en intervju med Fotbollskanalen som publicerades under torsdagen berättade Fredrik Gårdare, som leder polisens aktionsgrupp mot grov organiserad brottslighet inom idrotten, att man numera rådger klubbarna att en sportchef eller en ledare aldrig ska göra en affär ensam. Deras råd är att tre klubbledare ska delta på möten och ha full insyn i varje affär.

Hur SvFF reagerar på det uppseendeväckande beskedet? Stridsberg säger:

- Jag utgår ifrån att polisen har goda skäl för att rådge det, och det är aldrig fel att vara flera personer närvarande vid möten, så att fler vet vad som sagts, oavsett om det sker olagligheter eller inte.

- Sen är det givetvis jätteolyckligt om man känner sig tvingad att vidta sådana säkerhetsåtgärder för att det förekommer kriminella aktörer. Det är ett jätteproblem, så klart.