SvFF-rapport om ÖFK: "Det som verkade för bra för att vara sant kanske inte var sant"

Varje år analyseras de allsvenska klubbarnas ekonomier av Svenska Fotbollförbundet. Nu har förbundet offentliggjort sin kartläggning av de siffror som klubbarna i högsta serien på herrsidan visade upp under 2019.

Analysen görs av Kjell Sahlström, SvFF:s ekonomichef. Han är även sekreterare i förbundets licensnämnd, som nekade Östersunds FK elitlicens för 2020. Men ÖFK överklagade beslutet, som sedan revs upp av överklagandenämnden och därmed spelar klubben i allsvenskan även i år.

Just Östersund är en klubb som Sahlström kommenterar vid en rad tillfällen i rapporten. ÖFK redovisade ett underskott på hela 53 miljoner under fjolåret och klubbens eget kapital uppgick till minus 22,6 miljoner.

"Det är det största underskottet någon svensk fotbollsklubb har redovisat sen analyserna av klubbarnas ekonomier startade i mitten av 1990-talet", skriver SvFF i sin rapport.

Tio miljoner av de 53 har ÖFK avsatt för den eventuella smäll som väntar när idrottens skiljedomstol Cas meddelar sin dom i tvisten med spanska Huesca om Saman Ghoddos.

I rapporten konstaterar Sahlström att Uefa menar att "varje klubb borde ha som en tumregel att de totala personalkostnaderna inte ska överskrida 70 procent av de totala intäkterna, för att inte riskexponeringen ska bli för stor" och att det är två klubbar i allsvenskan som inte höll sig innanför den gränsen i fjol. För Kalmar uppgick personalkostnadernas andel av intäkterna till 74 procent. ÖFK? De landade på 110 procent. De drog alltså på sig större personalkostnader än vad de totalt sett fick in i intäkter under förra året.

"För Östersund ser det värre ut (än för Kalmar, reds.anm). De har den högsta andelen personalkostnader i förhållande till intäkterna som har uppmätts genom åren i analyserna av allsvenskans ekonomier", går det att läsa i SvFF:s rapport.

Under rubriken om klubbarnas eget kapital skriver Sahlström att alla klubbar förutom Östersund redovisade ett positivt eget kapital den 31 december 2019. Han skriver sedan vidare:

"Den ekonomiska situationen i Östersunds FK ser mycket besvärlig ut, där man under år 2020 måste vända resultatet med 75,6 mkr (inklusive eventuella kapitaltillskott) för att det (egna kapitalet, reds. anm) inte ska vara negativt vid utgången av år 2020".

Han fortsätter:

"Det är naturligtvis mycket tråkigt såväl för klubben som för fotbollen i övrigt då det visar hur svårt det är för en mindre att nå sportsliga framgångar, och det som tidigare verkade vara för bra för att var sant kanske inte heller var riktigt sant. I alla fall inte hållbart på lång sikt. En allmän fråga i sammanhanget som kan ställas är vilka förutsättningar en klubb från en förhållandevis mindre stad har att lyckas sportsligt, och vad det på sikt kommer att innebära för fotbollsportens utveckling?".

Ett krav för att få en elitlicens är att man har ett positivt eget kapital. Visar man upp ett negativt eget kapital vid ett årsskifte måste man sedan lämna in en handlingsplan (för hur man ska återställa det egna kapitalet under året) till licensnämnden och få den godkänd. Östersunds FK är den enda klubben i år som lämnat in en handlingsplan men som fortfarande väntar på besked från licensnämnden om den anses vara "orealistisk" eller inte. Kommer nämnden fram till att den är orealistisk måste ÖFK senast den 1 oktober lämna in ett periodiserat bokslut per den 31 augusti som visar att det egna kapitalet är minst noll, samt en likviditetsplan som visar att föreningen kan klara sina betalningar under resten av året. Lyckas klubben i sådana fall inte uppfylla de kraven kommer den heller inte beviljas en elitlicens för 2021, om "inte särskilda skäl finns för undantag".

I vintras och i våras stormade det runt ÖFK:s ekonomi. Under vintern skulle klubben fått in drygt 15 miljoner från det cypriotiska bolaget Puls8 Ltd, men de pengarna har ännu inte kommit in. Uppgörelsen med Puls8 Ltd var en av anledningen till att ÖFK beviljades elitlicens för 2020 av överklagandenämnden.

ÖFK:s tidigare ordförande Daniel Kindberg dömdes i höstas till tre års fängelse av Ångermanlands tingsrätt. Det för brotten trolöshet mot huvudman, grov trolöshet mot huvudman, medhjälp till trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott. Den tidigare ÖFK-ordföranden, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" ligger, enligt tingsrätten, bakom en brottslig transaktionskedja mellan olika företag under åren 2013 till 2017. De dömdes för att med hjälp av bluffakturor ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigare var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag. Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK, via sponsring, och Driftaren AB (ägs av ÖFK), via maskin- och personalhyra. Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av transaktionskedjan. De tre männen som dömts menar dock att arbete utförts och att fakturorna inte är osanna. Alla tre nekar till brott och de har överklagat domen. Framöver ska fallet tas upp i hovrätten.