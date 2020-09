SvFF, Sef och EFD kräver att få ta in publik: "Vår verksamhet är allvarligt skadad"

Regeringen kallade nyligen till presskonferens för att meddela att inget beslut har fattats och att de kommer dröja innan publiken får återvända till arenorna runt om i Sverige.

- Vi har inte fattat beslutet i dag av det skälet att vi ser en ökning av smittspridningen. Vi har en pandemi, tusentals människor har dött, då måste vi begränsa smittspridningen - vi vill känna en säkerhet när vi ändrar en sådan restriktion, det tror jag alla kan förstå. Vi vill inte göra det besvärligt för människor, men just nu har vi en pandemi som är långt ifrån över, sa statsminister Stefan Löfven.

Ett besked om Sef-basen Mats Enquist rasade över.

- Jag vet inte, det är lite chockartat, vi hade väntat oss åtminstone ett besked. Det blev som Tödde och Mödde, det blev ingenting till slut. Inte ens en tumme..., sa han till Fotbollskanalen.

Nu går Karl-Erik Nilsson ordförande Svenska Fotbollförbundet, Annika Grälls ordförande Elitfotboll Dam och Lars-Christer Olsson ordförande Svensk Elitfotboll ut och kräver att få ta ansvar och släppa in publiken på elitfotbollen.

"Till stora köpcentra kan mellan 10 000 och 30 000 personer per dag tillåtas resa, utan kontroll alls. Elitfotbollen ser inte ut att få ta emot ens ett par hundra besökare, vid ett fåtal gånger per klubb, i höst. Allsvenskan, OBOS Damallsvenskan, Superettan och Elitettan vill också öppna upp under egenansvar – och vi vill göra det på ett säkert sätt. Vi är de första som backar och drar ner på publikantalet om det generella smittläget i landet skulle öka ännu mer, tro inget annat, skriver man och fortsätter:

"Men det gäller som sagt inte för alla. Elitfotbollen spelar sedan mitten av juni inför tomma arenor och klubbarna, som verkligen har visat att de kan ta ansvar, blöder. Våra supportrar, som också visat att de är beredda att ta stort ansvar, negligeras helt."

"Vår verksamhet är allvarligt skadad, vi blöder. Då förväntar man sig dialog och hjälp av regering och berörda myndigheter. Så är vi fostrade i detta land, tryggheten i att man har någon att vända sig till."

"Vi har visat att vi kan ta ansvar. Våra supportrar har visat att de kan ta ansvar. Våra arenor tillåter social distansering och ligger ofta så placerade att kollektivtrafiken inte är det främsta sättet att transportera sig till evenemanget. Vi är extremt vana vid att arrangera evenemang, och har både organisationen för att genomföra och kontrollera detta."

"Ge oss samma förutsättningar under ansvar som till exempel företag, kollektivtrafik, krogar, affärer, shoppingcentra och fabriker har.

Det anser vi är ytterst rimligt att begära av våra politiker."